El motivo de alerta en Conmebol por definición entre U de Chile y Alianza Lima

La Copa Sudamericana entra en recta final y este jueves se conocerá al último clasificado a semifinales. Lo que será entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

El ganador de dicha llave será rival del Lanús de Mauricio Pellegrino, que eliminó al poderoso Fluminense. Sin embargo, esto ya genera alerta en Conmebol. En especial por los hechos de violencia que ya se registraron en el Estadio Libertadores de América y en el duelo en el Estadio Maracaná.

Por lo mismo ya se desliza que habrá un plan especial de seguridad para evitar todo tipo de hechos de violencia. “Que lío se le genera a la Conmebol que pase la U de Chile. Lanús es un distrito de Buenos Aires y está al lado de Avellaneda”, indicaron en el programa “Al Ángulo” de Perú.

Alarma en Conmebol

Por lo mismo, el medio peruano recalcó que en Conmebol habrá un nuevo problema si Universidad de Chile debe visitar una vez más Buenos Aires.

“Que la U de Chile vuelve al sur de Buenos Aires… con todo lo que pasó, sería caótico. No van a dejar que ningún hincha vaya. Pero ya demostraron que a Matute vinieron y con acreditación periodística”, complementaron.

Inclusive existe el riesgo de que la hinchada de Independiente pueda aparecer en las inmediaciones de las delegaciones. Por lo que se suma una nueva alarma. “El problema es que van a haber muchos hinchas de Independiente e que van a estar cerca de la delegación de la U de Chile. También va a ser complicada la estadía en Buenos Aires”, indicaron.

Cabe consignar que la U por el castigo de Conmebol, debe cumplir con al menos siete partidos de local y visitante sin público. Pero en el caso de Alianza Lima, ya se reportan incidentes en Chile. Por lo que no se descarta que las siguientes fases de la Sudamericana finalmente se jueguen solo con público local.

