La Copa Libertadores no sólo ofrece épicas futboleras durante sus 66 años de trayectoria. Además es el escenario donde ocurren las historias más curiosas posibles. La más recientemente revelada tiene como protagonista a Roberto Tobar.

Si tomamos en cuenta los últimos 15 años, el juez chileno dirigió los encuentros más importantes del torneo continental y debe tener anécdotas por doquier tanto dentro como fuera de la cancha. Pero acusaciones como éstas, habrá que ver.

Resulta que el ex futbolista boliviano Pablo Escobar, seleccionado y leyenda de su país afirmó en conversación con la cadena local Unitel, que durante un duelo por Copa Libertadores, Tobar lo fue a buscar para provocar una pelea. ¡Insólito!

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Revelan que Roberto Tobar desafió a pelear a figura en Copa Libertadores

El otrora delantero de origen paraguayo afirmó que durante el duelo por fase de grupos entre The Strongest y el São Paulo de Brasil, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, el hoy presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP lo fue a buscar.

“¡Qué te pasa hueón! Si sos tan macho aquí adentro, peleamos afuera, po”, reveló Escobar ante la sorpresa de los panelistas. “¿Qué me dijiste?”, respondió a lo que Tobar le insiste “‘lo que ha escuchado, peleamos afuera’ y se va. Ahí me quedé”.

La historia no se detiene. “Terminó el partido, empatamos de local en La Paz. Mi cabeza era… y fui directo al vestuario del árbitro a esperar. Me mira un delegado de Conmebol que era paraguayo y me dice ‘salí de acá porque te voy a informar y te vamos a suspender’“, complementa. Pero no termina acá.

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“En la eliminatoria, estoy hablando con gente de Chile y llega él (Tobar), y dice ‘tengo una historia con este hueón… quisimos pelear una vez, ¿no le contaste?‘. Yo digo ‘no… me daba respeto, vergüenza…’, y empieza a contar la historia, que era la misma”, finaliza entre risas Pablo Escobar.

En síntesis