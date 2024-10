River Plate no logró la hazaña y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Paulo Díaz debía remontar el 3-0 de Atlético Mineiro en la ida, pero empató sin goles en la revancha en el Monumental y firmó su adiós del torneo más importante del continente.

Los casi 80 mil hinchas que apoyaron al Millonario se fueron decepcionados y molestos. Y varios de los dardos de los fanáticos apuntaron al chileno, que después del encuentro se quebró y tuvo que ser consolado por Marcelo Gallardo.

Antes, eso sí, Paulo Díaz se acercó a donde estaba Eduardo Vargas, su compañero en la Roja, e intercambió camisetas. De inmediato, se calzó la casaquilla de Turboman, aunque al revés. El gesto molestó mucho a la afición de River, que se manifestó en redes sociales.

“La cara de la derrota. Termina el partido, cambia una camiseta con un jugador del Mineiro y se la pone en medio de la cancha. Basta de Paulo Díaz en River”, publicó un hincha. “¿Qué hace Paulo Díaz?”, se preguntó otro.

La reacción de River tras la eliminación

Sobre la eliminación, Marcelo Gallardo declaró que “Mineiro no fue mucho más que nosotros, sí pegó en los momentos justos, sí nos golpeó con cierta justeza, nos movilizaron, no lo esperábamos y, sin embargo, fueron tres goles de diferencia. Con la ventaja, se defendió muy bien y no pudimos conectar con el gol que nos hubiese dado una cuota de esperanza para que llegaran los otros”.

“Ahora, nos debemos enfocar en clasificar a la próxima Libertadores, después del golpe y la desilusión de lo que deseábamos y no sucedió que era intentar jugar la final. Tenemos 24 puntos en juego para clasificación a la temporada que viene y después de conseguirla intentaremos hacer el análisis”, sumó.