Deportes Iquique comienza la disputa de la Copa Libertadores. El elenco de Miguel Ramírez enfrenta a Santa Fe por la segunda fase del torneo. Por lo que busca hacerse fuerte de local en el Estadio Tierra de Campeones para meterse en la zona de grupos.

Sin embargo, desde Colombia le bajan el perfil a los dragones celestes. Inclusive con un particular análisis a horas del duelo entre ambos elencos. “¿Qué es Iquique? No es Colo Colo ni la Universidad de Chile. Yo no sé si sea bueno o malo. Por algo está en esta competencia”, lanzó de entrada Carlos Vélez en Win Sports.

Tras ello, se profundizó en el mal debut que tuvo Iquique en el campeonato. Lo que podría sacar ventaja para Santa Fe. “Se dice que los equipos colombianos son poderosos, pero luego la cosa es distinta. Hoy tenemos que hacer una cosa importante afuera. Iquique ya perdió su primer partido 3-0 ante Coquimbo. No jugaron Puch ni Pino”, adelantó el comunicador.

Iquique buscará dar el primer golpe en la Copa Libertadores

Pero para cerrar con broche de oro el ninguneo, aseguró que la altura en la revancha será determinante ante un plantel bastante “experimentado”.

“Además 13 de sus jugadores de plantilla son mayores de 30 años. Son veteranos y eso en altura los puede perjudicarHoy pondrán titulares que no jugaron. Esto se tiene que mirar enserio. Santa Fe necesita algo más de lo que ha hecho hasta ahora. Vuelvan a inflarnos el pecho de orgullo”, sentenció.

¿Cuándo juega Iquique por la Copa Libertadores?

Deportes Iquique debuta en la Copa Libertadores este martes 18 de febrero. A las 19:00 horas se mide ante Santa Fe por el partido de ida de la fase 2. Encuentro que se disputará en el estadio Tierra de Campeones. La revancha está programada para el martes 25/2 en el Estadio de Techo. El elenco vencedor asegurará Copa Sudamericana y podría enfrentarse a Boca Juniors.