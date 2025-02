Francisco Arrué tenía una oportunidad de mejorar la deslucida imagen que Ñublense dejó en el Estadio Nacional frente a la Universidad de Chile, pero prácticamente replicó la actuación en la Copa Libertadores. Por la ida de la fase 2, los Diablos Rojos cayeron en el estadio Centenario.

Boston River se impuso por 1-0 gracias a un lanzamiento penal de Juan Ignacio Ramírez, que pudo ejecutar la pena máxima a instancias del VAR. Después del chequeo, el árbitro boliviano Ivo Méndez determinó sancionar una falta dentro del área. El equipo chileno no logró disparar al arco en el encuentro.

Luego de esa presentación, Arrué fue consultado por la alarma que esto genera en la interna. “Me preocupa, sobre todo desde lo ofensivo. No es casualidad que después del golpe contra U de Chile, el equipo necesitaba segurizarse desde lo defensivo. Y me parece que cumplió el plan de juego”, aseguró el DT, quien en 2024 dirigió al Audax Italiano en primera San Marcos de Arica en la B.

Francisco Arrué no lo pasó bien en el Centenario junto a Ñublense. (Focouy/Photosport).

“Desde lo ofensivo, muy impreciso estuvo la mayoría. A veces hay una sinergia negativa en el juego y para este equipo, lo normal son jugadores que marcan diferencia con el balón. En este partido no pudo ser. Mis equipos se caracterizan por generar mucho y cuando eso no pasa, por supuesto que me preocupa”, expresó el otrora volante ofensivo que devino en un mediocampista más interior.

Otra de las cuestiones por la que la prensa chillaneja le pidió explicaciones fue la titularidad de Rodrigo González. Habitualmente es carrilero derecho, pero la necesidad por la ausencia de Jovany Campusano provocó que el ex Santiago Morning y Unión Española jugara de lateral izquierdo.

“El otro lateral que tenemos es Vicente Guzmán, que tiene 16 años y debutó el otro día. Ante la emergencia uno tiene que poner al jugador que mejor lo haga. En este caso es Rodrigo (González), pero el partido no pasa por él”, manifestó Francisco Arrué.

Francisco Arrué les carga la mano a sus delanteros tras el nefasto debut de Ñublense en la Libertadores

A pesar de que el tono de la pregunta sobre Rodrigo González no iba en esa dirección, Francisco Arrué insistió en la gran falencia que detectó de Ñublense en el duelo que abrió la serie por la Fase 2 en la Copa Libertadores. Los Diablos Rojos llegaron a esa instancia tras un subcampeonato en 2024.

El cuadro que entonces dirigía Mario Salas cayó ante Universidad de Chile por 1-0 en la final de la Copa Chile. Y como los azules fueron escoltas de Colo Colo en la tabla de posiciones, Ñublense ganó su boleto a la segunda ronda, donde quedó con una peligrosa desventaja.

“El equipo compitió por debajo de las posibilidades desde lo ofensivo, perdieron muchos balones jugando en corto. Son futbolistas que están acostumbrados a generar, te contraatacan y te empiezan a hundir”, sentenció el Pancho, quien tiene una posibilidad de revancha en el renovado Campeonato Nacional. Por cierto que con esas frases les pega de refilón a Martín Rodríguez, Patricio Rubio, Gonzalo Sosa. De hecho, dos de ellos fueron reemplazados en el segundo tiempo. A corregir en Paso Alejo…

Martín Rodríguez fue titular por primera vez en Ñublense. (Focouy/Photosport).

