Cristian Traverso fue un jugador que pasó desde la U de Chile directamente a Boca Juniors, hoy es comentarista de TyC Sports y analizó en profundidad la polémica que rodea al DT de Carlos Palacios. Sobre todo después de la bajísima presentación en la Copa Libertadores.

Alianza Lima venció por 1-0 a Boca en la ida de la Fase 2 en el certamen de clubes más importante de América. Además de la derrota, el cuadro dirigido por Fernando Gago dejó una presentación de muy mal nivel. De hecho, sólo por el portero Agustín Marchesín la derrota no fue más amplia.

Por si eso fuera poco, se viralizó una imagen de Gago en el momento de propinarle un fuerte reto a uno de sus pupilos. Exequiel Zeballos, el nuevo amigo de la Joya Palacios en La Bombonera. El Changuito reemplazó a Camilo Rey Domenech en el entretiempo del partido.

Y en la segunda parte, fue reprendido con firmeza por el estratego. “Ponte a correr o te saco a la mierda”, le dijo Gago, evidentemente molesto por su actitud ante el cuadro limeño. Esas palabras fueron motivo de análisis en un panel de dicho canal. Traverso fue muy duro con el entrenador.

Carlos Palacios y Ander Herrera junto a Exequiel Changuito Zeballos. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“El mensaje se vio fuerte y claro. Si a mí me haces eso, mañana no me digas buen día. En el fútbol profesional eso no puede pasar”, expuso el Flaco Traverso, quien ganó siete títulos con el cuadro boquense. También fue ganador del Campeonato Nacional 1995 con el plantel de Universidad de Chile.

El ex U de Chile Cristian Traverso critica fuerte al DT de Palacios en Boca: “Esos errores…”

Este otrora recio futbolista que se hizo notar en la U de Chile y fue miembro de un plantel multicampeón de Boca le pegó con firmeza a Fernando Gago por su trato contra Zeballos, quien forjó una rápida cercanía con Palacios en La Bombonera.

“Al igual que en las conferencias de prensa, en las que no se dice nada, estos errores se marcan puertas adentro”, expuso Traverso. Pero en este juego también es muy normal que un director técnico achaque a un pupilo suyo por falta de actitud.

Eso fue, a fin de cuentas, lo que hizo Gago con Zeballos, un futbolista al que le ha dado muchas oportunidades. “Yo no sé si lo ven en la cancha que hace gestos. Nadie te ve. Fue errado y muy equivocado. Eso tienes que arreglar, la relación. La parte táctica se arregla con dos o tres conceptos”, manifestó Cristian Traverso.

Exequiel Zeballos motivó un duro reproche de Fernando Gago. (Foto: Imago).

“No lo agarras del cuello, pero eso no se hace. En el campito lo quieres hacer, hazlo. Tuvo que marcarle el error adentro”, insistó Traverso, quien parece cada vez más molesto con el desempeño de Gago en la dirección técnica de uno de los equipos más grandes de América y el mundo. Habrá que ver si se puede recomponer el lazo entre el entrenador y el Changuito.