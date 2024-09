Los ojos de todo el continente estaban puestos en el partidazo que nos brindaron Colo Colo y River Plate, por la ida de los cuartos de final en Copa Libertadores, y no sólo los hinchas de ambos equipos, también seguidores del fútbol que tienen canales de streaming.

Tal es el caso de Davoo Xeneize, el reconocido joven hincha de Boca Juniors que habla en sus directos de “la pelota”, y analizó de manera detallada lo que ocurrió en el Estadio Monumental, donde puso el ojo no sólo en el encuentro, sino además en la actuación sobresaliente de Arturo Vidal.

Fue mientras revisaba el resumen del encuentro en su canal para la plataforma Kick, cuando sus seguidores comenzaron a presionarlo para que haga una promesa si es que el Cacique logra el próximo martes eliminar a los Millonarios de la Copa Libertadores.

Si bien se tomó el tiempo para pensarlo, ante los cientos de mensajes que exigían una apuesta por parte del streamer, Davoo no decepcionó, aunque cree que “no va a pasar“, advierte que “si Colo Colo elimina a River en el Monumental, me hago el corte (de pelo) de Arturo Vidal“.

La apuesta de Davoo Xeneize por Colo Colo en Libertadores

No es la primera vez que el influencer habla acerca de esta llave por el certamen continental. En la previa al duelo en Macul afirmó que “yo tengo años de ver la Copa Libertadores, la conozco mucho. Para mí no hay ninguna tipo de posibilidad de que Colo Colo elimine a River en cuartos de final. ¿Los que siguen al Cacique y al fútbol chileno, creen que hay chances?”.

En esa línea, Davoo agregó que “para mí (Colo Colo) no tiene chance, pero si me dicen que hay chance, capaz que me ilusiono… Pero ya me imagino un baile de River en el Monumental. Un 3-0 asegurado, lo digo de verdad. ‘Si no roban, hay chance’. Es que ese es el tema, si está parejo van a robar, ellos son así“.

¿Cuándo se juega la revancha?

El encuentro de vuelta entre Colo Colo y River Plate, por los cuartos de final en Copa Libertadores se disputará el próximo martes 24 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

