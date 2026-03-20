Hasta el año pasado, no fueron pocos los equipos chilenos que durante la historia de la Copa Libertadores usaban la calculadora para saber cuántos puntos podrían sumar y goles recibir. Pues bien, la Conmebol rompe de cuajo con esto.

Fue tras el sorteo de la fase de grupos que el organismo actualizó su Manual de Clubes, básicamente el reglamento de la competición, la cual introduce un potente cambio que puede marcar un antes y un después para múltiples instituciones.

ver también Debutan de local y cierran afuera: El fixture de Católica y Coquimbo en Libertadores

Conmebol cambia las reglas para Libertadores 2026

Si tomamos en cuenta lo que se le viene tanto para Coquimbo Unido como Universidad Católica, esta modificación viene bien conocerla. Se trata de los nuevos criterios de desempate, en caso que dos o más equipos igualen en puntos durante la fase de grupos.

Este es el Artículo 2.4.2 sobre “Puntaje y criterios de desempate” del reglamento Conmebol el cual reza lo siguiente: “En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 1º criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga: i. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión”.

Imagen: Conmebol

Si se llega a dar que en ese punto, los equipos involucrados mantengan la igualdad, ahí corre la lista y pasa a los siguientes criterios en este orden:

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Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición,

en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición, Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición,

en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición, Menor número de tarjetas rojas ,

, Menor número de tarjetas amarillas ,

, Sorteo

En síntesis

Conmebol actualizó el Manual de Clubes con nuevos criterios de desempate para Fase de Grupos en Copa Libertadores.

actualizó el Manual de Clubes con nuevos criterios de desempate para Fase de Grupos en Copa Libertadores. Enfrentamientos directos definen posiciones mediante puntos y goles obtenidos entre los equipos que empaten.

definen posiciones mediante puntos y goles obtenidos entre los equipos que empaten. Tarjetas rojas y amarillas son las instancias finales de desempate antes de realizar un sorteo.

¿Cuándo comienza el torneo?

La edición 2026 de la Copa Libertadores comenzará el martes 7 de abril y se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre, cuando se juegue la Final en el Estadio Centenario de Montevideo.

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