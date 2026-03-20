Este centrodelantero de vasta experiencia en Boca Juniors será rival de los Xeneizes y de la UC en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de un avezado atacante que incluso pasó por Europa en el Olympique de Marsella de Francia.

Le dicen el Pipa. Sí, todas las referencias son para Darío Benedetto, quien esta temporada llegó a Barcelona de Ecuador. El elenco de Guayaquil quedó emparejado en el Grupo D del certamen junto a los Xeneizes, Universidad Católica y Cruzeiro de Brasil.

En ese contexto, Benedetto le concedió una entrevista a DSports, donde contó cuáles fueron sus motivaciones para desembarcar en el fútbol ecuatoriano. “Es lo que me trajo a Barcelona. Había dado un par de notas donde dije que sólo jugaría en Argentina”, repasó el ariete, campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí.

Darío Benedetto durante la final de la Copa Libertadores 2018. (Photogamma/Photosport).

“Fue por una cuestión de estar cerca de mis hijos y vivir más cosas con ellos que están cada vez más grandes. Pero también me puse a pensar en mi carrera y no me convencía ningún equipo de Argentina. En mi cabeza siempre está competir y pelear cosas”, manifestó el Pipa Benedetto, quien reemplazó al uruguayo Octavio Rivero en el elenco amarillo.

Darío Benedetto en su presentación como delantero del Barcelona.

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Tuvo opciones en su país. Pero nada muy seductor tras la salida de Newell’s Old Boys. “No estoy para decir que me relajo y me voy a cualquier lado a retirarme tranquilo sin que nadie me joda. La idea mía siempre fue competir. Me siento en un momento personal muy feliz, muy contento acá en el club”, expuso Benedetto.

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Darío Benedetto, el ex Boca que se medirá a la UC con el Barcelona en la Libertadores

Darío Benedetto jugó en dos de los cuatro equipos que comparten el grupo con la UC en la Libertadores, pues también tuvo un prolongado paso por Boca Juniors. El Pipa jugó 172 partidos en el cuadro Azul y Oro: anotó 71 goles y regaló 19 asistencias.

“Cuando apareció el interés del Barcelona más el interés de un entrenador que tuve en Tijuana y a quien aprecio mucho. Ante los equipos que había en Argentina, resigné todo lo que tenía para venir a competir”, aseguró Benedetto, quien le dio mucho mérito al DT. El venezolano César Farías.

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Y dejó una frase que sacó risas en el set de DSports. “Me meto en quilombro tras quilombo, es un equipo grande con exigencias como la de Boca, la de Olimpia, la de América, la de todos los equipos grandes donde estuve. No sé vivir sin presión ni sin competir. Me gustan esos clubes, por eso estoy acá”, cerró el atacante de 35 años, quien vive un renacer en Ecuador.