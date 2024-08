River Plate consiguió un amargo empate 0-0 ante Newell’s Old Boys en el torneo argentino, en una muestra de la irregularidad que vive el elenco Millonario que apenas marcha 10° en la liga.

A pesar de la mediocre campaña, los hinchas se ilusionan pues el campeón del mundo Marcos Acuña debutó como lateral izquierdo. Y al final del encuentro, tuvo palabras para este nuevo paso en su carrera.

“Hay que seguir tirando para arriba para los objetivos que tenemos. River es un gran club, me han recibido muy bien. Debo acomodarme a lo que quiere el técnico”, señaló en primera instancia.

Luego se le consultó por la Copa Libertadores, la gran meta de River y donde enfrentará a Colo Colo en cuartos de final. Y el Huevo advirtió al Cacique.

Huevo Acuña debutó en River

“A quién no le gustaría ganarla, a quién no. Vine a un club copero así que estoy feliz y debo tratar de dar lo mejor acá. No me costó tomar la propuesta de River”, manifestó el ex jugador del Sevilla.

La polémica de Acuña con Racing

Acuña es un jugador que estaba muy identificado con Racing. A pesar de no haber salido de su semillero, fue el elenco que lo vio en segunda división cuando estaba en Ferro y le dio la chance de saltar al extranjero.

Por eso su llegada a River trajo revuelo, algo que abordó en la entrevista post partido. “El único que me llamó fue River, fue Marcelo (Gallardo), después ningún otro club preguntó”, manifestó.

Incluso confesó que “recibí amenazas de mucha gente porque en Racing me ensuciaron a mí y a mi familia por lavarse las manos ellos”.

Finalizó un poco más tranquilo, asegurando que el DT fue clave en su vuelta. “Con Gallardo hablamos mucho de lo que quería para mí, de lo que podía dar y me convenció, por eso acá estoy”, sentenció.