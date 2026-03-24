Boca Juniors pierde a su arquero titular para debut de Copa Libertadores ante U. Católica

Una buena noticia recibió Universidad Católica desde el otro lado de la cordillera, pues el meta titular de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió un desgarro que le impedirá estar en Chile para el primer duelo de Copa Libertadores ante los cruzados.

Según señala el medio Planeta Boca Juniors “sufrió un desgarro en el aductor y con tres semanas de recuperación se perderá al menos el duelo contra Talleres y el debut en la Copa Libertadores”.

De esta manera Leonardo Brey, de 23 años y surgido de las inferiores del Xeneize, será el encargado de atajar en el Claro Arena el 7 de abril, en el duelo que se jugará a las 20.30 horas.

Marchesín no jugará contra la UC en Copa Libertdores

Boca es una enfermería previo a Copa Libertadores

Marchesín es el noveno futbolista que Boca tiene actualmente lesionado. Eso sí, considerando que faltan dos semanas para jugar Copa Libertadores, hay esperanza de recuperar a jugadores importantes.

Exequiel Zeballos y Santiago Ascasíbar, dos titulares para el DT Claudio Úbeda, están en la fase final de recuperación y espera tenerlos disponibles para el duelo ante la UC.

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Un poco más atrás vienen Tomás Belmonte y Óscar Romero, refuerzo estrella de Boca este año. Esperan que también puedan retornar en la Copa Libertadores.

Los delanteros Milton Giménez (en reintegro tras larga lesión) y Edinson Cavani (dolor lumbar) son vistos día a día, aunque se ve poco probable que jueguen en Chile.

Finalmente están los casos del chileno Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Ambos fueron operados, por lo que sus tiempos de recuperación son bastante más largos.

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