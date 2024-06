Desde el programa Euroamerica FC, el técnico uruguayo Claudio Techera insistió en minimizar al elenco nacional y aseguró que "sus jugadores no tienen identidad".

En solo cuestión de horas, la Selección Chilena se estrenará en la Copa América 2024, cuando enfrente en Texas a Perú, en una nueva edición del Clásico del Pacífico, la cual como es habitual enciende los ánimos, principalmente en el Rimac.

No hay programa de televisión, de radio o medio de comunicación que insista en minimizar las virtudes del equipo de Ricardo Gareca, quien se lleva todos los premiados por “cambiar de vereda”. Incluso, hay comunicadores que llegan a rozar la falta de respeto.

Este es el caso de Claudio Techera, entrenador uruguayo que trabaja en Perú para el programa Euroamérica FC, del canal de YouTube A Presión, que en la previa al encuentro por Copa América, no dudó en tirarle toda la basura posible a La Roja.

Nuevo ninguneo desde Perú hacia Chile

“Ojo que Chile es un equipito, es un equipito con dos o tres jugadores importantes, o dos más. Gana Perú, no tengas dudas”, aseguró el estratega oriental que desarrolló su carrera profesional en la nación incaica.

Pero no se quedó allí Techera, porque además aseguró sobre La Roja que “se van a enojar conmigo los chilenos, pero el jugador chileno no tiene identidad. ¿Por qué Bielsa no juega con línea de tres en Uruguay, pero sí en Chile?… Ahí está la respuesta”.

“No es que los jugadores chilenos no tengan identidad porque no son buenos, pero son moldeables“, sentencia el uruguayo, uno más en la lista de comunicadores que en Perú no paran de ningunear a nuestra Selección previo al estreno en la cita continental.

