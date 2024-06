Una nueva versión del Clásico del Pacífico se jugará este viernes, porque la selección chilena y la peruana se medirán por la primera fecha del Grupo A de la Copa América.

El encuentro por el certamen continental tendrá un condimento extra, porque ahora el DT de la Roja es Ricardo Gareca, quien llevó a lo alto a la Bicolor, en su paso por Perú entre 2015 y 2022.

El duelo que se jugará en Texas será el debut oficial del Tigre en la cabina técnica chilena, situación que aún tiene muy enojados a muchos en el vecino país del norte.

Columnista peruano critica a Gareca

El populismo es una especie de arte en el periodismo deportivo peruano y uno de los medios más amarillistas es Trome, donde existe un columnista que no da la cara, llamado El Bombardero, quien bajo un seudónimo siempre critica a todos muy suelto de cuerpo.

El citado crítico ahora aprovechó el anonimato para tratar de la peor manera a Ricardo Gareca, en la antesala del partido por la Copa América.

“Esta vez no he empezado la columna hablando del Perú-Chile. Para mí no es un clásico contra nuestro archirrival ni tampoco un partido de Copa América o Eliminatorias. Esta noche será la primera vez que le vea la cara al Tigre, para mí el más grande traidor que desfiló por la Blanquirroja”, señala en una de sus líneas.

En Perú no olvidan a Gareca. Foto: Getty

“El ‘milonguero’ y ‘charlatán’ que se sentía un peruano más, a quien le dimos vida, millones de dólares, renombre y no aceptó la oferta de renovación por unos pesos menos. Año y medio después, por esa misma cantidad firmó por el enemigo”, agregó.

Luego, le dio una idea a los seguidores peruanos: “los hinchas deberían imprimir billetes de un dólar con su rostro y tirárselo desde las tribunas. No me da miedo su capacidad, pero sí me dará bronca que por un vestido de novia se le presente la virgen”.

Chile y Perú jugarán un duelo especial, donde muchas de las miradas estarán puestas en la banca de la Roja.

¿Cuándo debuta la selección chilena en la Copa América 2024?

La Roja jugará su primer partido en la Copa América 2024 ante Perú este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 (hora chilena) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

