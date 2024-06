Ricardo Gareca busca la fórmula de Chile para e debut ante Perú en la Copa América, donde la definición de los centrales ha sido un tema relevante para la Roja.

La selección no tuvo en el último amistoso a Paulo Díaz ni a Guillermo Maripán, afectados físicamente. Por eso apareció otro nombre que llenó el gusto de muchos peloteros: Matías Catalán.

De hecho, para el ex DT de la Roja, Juvenal Olmos, el defensa de Talleres de Córdoba debe ser desde la partida ante los incaicos este viernes, en Texas.

“Si está pensando en las eliminatorias, en una dupla para eso, ingresa Maripán que no está en un buen presente (por su lesión). Si no lo está pensando así, Catalán me encanta por ese lado (derecho)”, afirmó.

Catalán gana bonos para jugar en la Roja

Las condiciones de Catalán en la Roja

El Olmos asegura que Catalán tiene todas las condiciones para erigirse como un gran zaguero de la selección chilena. “Muy buenas las coberturas que hizo el otro día (ante Paraguay), con la certeza de que Isla puede pasar y él va a llegar a cerrar. Hace rato no veía un central tan rápido por ese lado”, añadió.

Luego indicó que es “muy tiempista, un perro de presa en el uno contra uno, muy buen juego aéreo y haciendo la dupla con Díaz puede ser un poco más ordenado”.

Catalán por la selección chilena ha disputado siete encuentros, siendo titular en cinco de ellos. En las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 disputó tres partidos, aunque siendo lateral derecho.