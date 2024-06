La selección de Perú superó a en su último amistoso a El Salvador y llega con cuatro partidos invictos a la Copa América 2024. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que Jorge Fossati se pueda asentar y hacer olvidar a sus antecesores.

Es que el equipo del charrúa aún lo logra un estilo de juego y hasta es comparado con Juan Reynoso, quien dejó el cargo para permitir su llegada. Así fue como ahora un histórico del fútbol peruano como Carlos Galván puso en duda la preparación del Rimac de cara al torneo a disputarse en Estados Unidos.

“Criticamos mucho a Reynoso, pero su equipo le metió cuatro a El Salvador, y el amistoso con Paraguay lo ganó. No es por defender a Juan, pero me parece que ahí había una idea, acá no veo ninguna. Hay un sistema, pero no hay una idea”, lamentó el ex defensa de Universitario entre otros.

El otrora futbolista además cuestionó en el programa “A presión” la línea de tres centrales que trata de imponer el uruguayo ya que hasta el momento no ha marcado ninguna diferencia. La que nuevamente implementará en el debut ante Chile.

Renato Tapia le pena a Jorge Fossati

Pero la selección peruana además ha estado envuelta en la polémica ausencia de Renato Tapia. El volante quedó fuera luego de no recibir el apoyo de la Federación ya que se encuentra sin club y jugar la copa América podría arriesgar su búsqueda.

Situación que molestó de sobre manera al DT, quien finalmente lo borró de la lista final. Sin embargo, esto no cayó bien en el plantel donde lamentaron la ausencia del mundialista.

“Nos gustaría que este aquí. Es un jugador bastante importante para la función del equipo y es una gran persona. Ojalá se pueda resolver, es un jugador importante para nosotros”, agregó Pedro Gallese, pidiendo el perdonado del DT uruguayo.

Cabe consignar que Perú debuta en la Copa América 2024 ante Chile el próximo viernes 21 de junio a las 20:00 horas.