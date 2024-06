Fossati cierra molesto la polémica deserción de Renato Tapia en Perú: "Ya no son niños"

El uruguayo Jorge Fossati debe tachar de su lista de indiscutidos a Renato Tapia, una de las figuras de la selección de Perú. Y por una cuestión contractual, el mediocampista del Celta de Vigo de España decidió bajarse de la convocatoria para afrontar la Copa América 2024.

Todo fue porque Tapia terminará su contrato con el cuadro gallego el 30 de junio. El jugador de 28 años le exigió a la Federación Peruana de Fútbol el pago de un seguro médico como garantía para jugar el torneo. Pero no recibió el respaldo necesario.

Por privilegiar su carrera profesional el ex jugador del Feyenoord de Países Bajos no estará en el certamen de países más antiguo del mundo. “Estuvimos con Renato hasta el domingo de noche. Sin ponerme de abogado de nadie. Simplemente como veía que había a mi gusto muchas posibilidades de que se resolviera esa situación”, expresó el avezado DT uruguayo en un diálogo con Entre Bolas.

“Se dio coyunturalmente. No es un problema que venga de años, simplemente se dio con Renato esta vez. Había cuentas de que no estaba solucionado, pero se estaba trabajando duramente para ello y que el jugador pudiera estar acá con total tranquilidad. Lo indicado era que viniera y estuviera hasta que se venza el plazo. Si en ese caso, por lo que fuera no estuviera definida la situación, entonces sí, apartarse de la delegación”, afirmó el charrúa, quien tomó el mando de la Bicolor tras un torcido inicio de ciclo de Juan Reynoso.

Jorge Fossati reemplazó a Juan Reynoso en la dirección técnica de Perú. (Ronaldo Barreto | Imago).

Algo que generó mucha polémica fue que Tapia se bajó de la convocatoria justo el mismo día del viaje. “Era su posición. Yo le dije la mía. Se fue con la postura a descansar el domingo de noche. Se ve que no fueron suficientes los argumentos que le di para que cambiara la decisión”, expresó Fossati.

Fossati zanja la polémica con Renato Tapia en Perú: “Respeto su decisión, ya no son niños”

Jorge Fossati dejó claro que no está de acuerdo con que Renato Tapia se haya bajado de la lista de Perú para afrontar el Grupo A de la Copa América 2024. Pero también que no puede hacer mucho más. El ex jugador del Twente de Países Bajos es un adulto.

“Lo respeto, ya no son niños. Pero bueno, acá hay determinadas normas que cumplir. Tienes todo el derecho de pensar diferente y hacer las cosas a tu manera, pero eso significa que no tengamos en cuenta a Renato por lo menos para esta Copa América”, aseguró el uruguayo, quien se hizo cargo de la selección peruana tras haber sido campeón del fútbol de aquel país con Universitario.

Renato Tapia ante Arturo Vidal en la Copa América. Ninguno estará en la edición 2024 del torneo. (Raúl Pereira).

Le echó algo de leña al fuego que dejó el caso. “Me consta que la federación ha seguido haciendo esfuerzos. Como lo preveíamos, me parecía muy, muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema. Pero bueno, a Renato no le pareció lo mismo”, cerró Fossati, quien debe afinar detalles para un último amistoso previo al certamen: será ante El Salvador antes del debut frente a la Roja.

¿Cuándo juega Perú vs. La Roja por el Grupo A de la Copa América 2024?

Perú y Chile abrirán la participación de ambos en el Grupo A de la Copa América 2024. El partido se disputará el 21 de junio a las 20 horas en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

