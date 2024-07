Lionel Scaloni responde por el inesperado beso en la Copa América: "No fue consentido, eh"

Argentina tuvo que sufrir para clasificar a las semifinales de la Copa América 2024. Ecuador encontró el empate al final y obligó a la definición en penales, donde Lionel Messi falló el primer tiro en el equipo de Lionel Scaloni. Finalmente, la Albiceleste venció por 4-2 desde los 12 pasos.

Luego de la tensa definición, la euforia fue tanta en la banca de Argentina que hasta hubo un beso. No con intención, eso sí. La transmisión oficial de la Copa América captó el momento en que, ya clasificados, el utilero de la selección trasandina se acercó a Scaloni y lo besó cerca de la boca.

El utilero es “Marito”, como lo llamó el DT de Argentina, y tiene una historia de 25 años en la selección trasandina. “Fue de chiste. A Marito lo conozco de toda la vida, me vino a saludar y bueno, es lo que hay. No vi la foto, pero Marito es un amigo y estaba muy contento”, explicó Scaloni.

“Yo no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, agregó el entrenador, a quien le mostraron la foto del momento en la conferencia de prensa postpartido. Fue un momento de risas. Igualmente, aclaró: “No fue consentido, eh”.

Scaloni defiende a Messi

Además de aclarar lo del beso inesperado, Lionel Scaloni aprovechó la conferencia de prensa postpartido para defender a Lionel Messi. Le preguntaron por el bajo nivel del argentino y fue duro. “¿Qué inactividad? No se notó. ¿Si tuvo el mismo nivel de siempre? Como el resto del equipo”, dijo.

“Si el equipo gira, juega bien… Él juega bien, los demás también. Si el rival te pone dificultades y no logras jugar, no puedes separar. Nunca hemos separado una actuación individual con la colectiva. En cuanto a lo físico, cada vez que le pregunté, me dijo que estaba bien. Por eso seguía en la cancha”, cerró.

