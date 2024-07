Argentina clasificó a semifinales de la Copa América 2024, pero tuvo que sufrir hasta el final. Ecuador se lo empató al último y llevó la llave a la definición por penales, donde Lionel Messi falló el primer tiro para los argentinos. El 10 intentó poner la ventaja a lo Panenka, pero remató al travesaño.

Para su suerte, Dibu Martínez le tapó el penal a Ángel Mena inmediatamente después. Luego repitió con Alan Minda. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi se encargaron del resto, concretando sus tiros para dejar en el olvido el fallo de Messi.

Al astro argentino no se le veía bien. No era sorpresa. Molestias físicas lo tenían en duda para la llave de los cuartos de final, pero se metió en el once titular y jugó todo el encuentro. Ahí, estuvo bajo. Y no solo eso. Fue su desempeño más flojo en 90 minutos con la Albiceleste desde el 2011.

Así lo demostró el sitio de estadísticas Opta: “Ante Ecuador, Lionel Messi realizó 32 toques de balón, su registro más bajo en un partido con Argentina en competencias oficiales (Mundiales, Eliminatorias y Copa América) en el que completó los 90 minutos desde la Copa América de 2011”.

Messi revela que jugó con miedo en la Copa América

Luego del partido, Lionel Messi reveló que llegó condicionado al partido contra Ecuador. “No tenía molestias, pero sí miedo psicológico. Estuve intentando sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, pero al final me sentí mejor y sentía que podía estar”, contó.

Luego, mostró su enojo por el penal fallado. “Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así. Había pateado un par de penales, no practiqué, pero venía hablando con Dibu y Rulli. Venía pateando varios penales cruzados. De hecho, el arquero se tira así. La quise tocar y se me fue”, dijo.

