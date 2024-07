El capitán de la Albiceleste no sumó minutos contra Perú.

Los cuartos de final de la Copa América 2024 comenzarán con un partidazo, donde Argentina enfrenta a Ecuador. La Albiceleste es favorita, aunque tiene en duda a su mejor jugador: Lionel Messi. Conoce si el capitán podrá estar en el terreno de juego.

Los dirigidos por Lionel Scaloni han ganado todos sus encuentros en la competición, por lo que llegan en gran forma ante la Tri. Los campeones del mundo también son los actuales monarcas de América, por lo que tienen gran presión sobre sus hombros. Messi podría estar viviendo su último torneo de este tipo y quiere hacerlo a lo grande, yéndose con la copa y una nueva vuelta olímpica.

¿Jugará Lionel Messi en Argentina vs Ecuador por Copa América?

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió esperar a Messi hasta el último momento antes del encuentro con Ecuador. Si ven que el jugador no está en condiciones óptimas, su lugar será ocupado por Ángel Di María. El capitán de la Albiceleste arrastra una molestia muscular desde el duelo con Chile y el DT no lo quiere arriesgar, sobre todo considerando los partidos que podrían venir en caso de avanzar. Ante Perú no jugó.

¿A qué hora juega Argentina vs Ecuador?

Este duelo será este jueves 4 de julio a las 21:00 horas, en el Estadio NRG de Houston, Texas, Estados Unidos.

Por el paso a la semifinal

No es un secreto que Argentina es la máxima favorita de la Copa América. Sus antecedentes y el gran plantel con el que cuentan les entrega esa categoría. El grupo A no fue mayor problema y lograron los 9 puntos, gracias a los triunfos sobre Canadá, Chile y Perú.

Ecuador tendrá un papel difícil. Luego de la derrota inicial ante Venezuela, vencieron a Jamaica e igualaron con México, consiguiendo el segundo puesto del grupo B. Ante Argentina será un desafío mayor, pero los conocen bien. En la previa a Copa América se enfrentaron, cayendo por 1-0. El ganador de esta serie enfrentará a Venezuela o Canadá en la semifinal.