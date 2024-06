Rodrigo de Paul le dio un planchazo criminal a Suazo, pero no recibió castigo en el Chile vs. Argentina. "Impresentable", alegó un comentarista chileno.

"Impresentable Matonte": De Paul zafa de la roja tras terrible plancha a Suazo en el Chile vs Argentina

Una pelota perdida por Alexis Sánchez ocasionó un ataque que terminó poco después de que Rodrigo de Paul tuviera una disputa con Gabriel Suazo en el empate transitorio de Chile frente a Argentina. Y dejó al lateral izquierdo de la Roja tendido en el césped.

Con gestos de muchísimo dolor luego de ese choque con el volante del Atlético Madrid, una pieza fija del equipo de Lionel Scaloni que ganó el Mundial de Qatar 2022. Esa acción culminó con un remate rasante de Enzo Fernández que Claudio Bravo controló con seguridad.

El capitán de la Roja lanzó el balón fuera para que atendieran a Suazo. La repetición evidenció el fuerte golpe del jugador surgido de las inferiores de Racing Club de Avellaneda. Pero no recibió llamado desde el VAR, donde fue asistido por el ecuatoriano Carlos Orbe y su ayudante, Christian Lescano.

“Impresentable lo de Andrés Matonte”, comentó Pablo Flamm, el analista que tuvo DSports Chile en el partido, para el árbitro uruguayo del encuentro. Una visión distinta ofreció Juan Pablo Varsky, quien participó de la transmisión del encuentro para Telefé. “Era imposible que sacara la pierna”, excusó el comunicador trasandino.

De Paul le da fuerte golpe a Gabriel Suazo y no recibe sanción en el Chile vs Argentina

Rodrigo de Paul dejó con muchísimo dolor a Gabriel Suazo, quien incluso llegó a retorcerse en el piso y motivó la salida a calentar de un suplente de Chile por si había que mover las fichas ante Argentina. La referencia es para Thomas Galdames, quien realizó algunos ejercicios.

Pero no fue necesario que el zurdo zaguero de Godoy Cruz ingresara al partido. De todas maneras, no hubo una protesta muy airada de los futbolistas chilenos, como si no hubieran notado la dureza del golpe que De Paul le propinó a Suazinho, más allá de la intención.

Revisa la polémica jugada en el Chile vs Argentina

