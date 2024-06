Nadie quedó ajeno a las polémicas del partido entre Chile y Argentina por la Copa América 2024. Tres situaciones llamaron la atención del arbitraje liderado por Andrés Matonte: un penal no cobrado, una posible expulsión que no revisó en el VAR y la imagen del gol con líneas poco claras.

Y las quejas no solamente salieron de Chile. En Estados Unidos, la señal oficial de la Copa América se burló de las líneas trazadas por el VAR para definir que finalmente el gol de Lautaro Martínez a los 88′ era válido. Más de un millón de vistas tiene el comentario de los estadounidenses.

La cuenta de Fox Sports Estados Unidos, canal que transmite el torneo para el país norteamericano, publicó la imagen que mostró el VAR para justificar la decisión en el gol del Toro. “Las líneas del VAR en la revisión de fuera de juego”, escribieron en su cuenta de Twitter. Le sumaron un emoji de risa nerviosa.

Qué dijeron en la Roja sobre el arbitraje en Copa América

En la Roja, en tanto, no quisieron apuntar a las decisiones arbitrales tras caer contra Argentina. “Meterse con el VAR… el partido ya terminó. No concretamos, no marcamos. Queda el sabor amargo de la derrota, pudimos sostener mejor la igualdad”, dijo Claudio Bravo, capitán de Chile.

En zona mixta, al arquero le dijeron que el pisotón de Rodrigo de Paul sobre Gabriel Suazo debió resultar en expulsión. “No tengo claridad de la acción. No somos los encargados de analizar el VAR o la labor del árbitro. Pero si tú lo viste o lo analizaste, creo que esas cosas no se tienen que dejar pasar”, dijo.

