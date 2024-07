Alexis Sánchez no pudo hacer mucho para cambiar la suerte de Chile en la Copa América 2024. El tocopillano estuvo lejos de tener un desempeño diferencial para el equipo dirigido por Ricardo Gareca. De hecho, el Tigre se animó a reemplazarlo en los 66′ del duelo ante Argentina.

“Fue por razones futbolísticas”, explicó Gareca al cabo de la agónica derrota ante la Albiceleste con ese tardío gol de Lautaro Martínez. El goleador histórico de la selección chilena tampoco pudo ser gravitante contra Canadá en el duelo que marcó la despedida de la Roja en la 48° edición del certamen.

Rodrigo Goldberg analizó la actuación del Equipo de Todos en el torneo que se realiza en Estados Unidos. “Tenemos serios problemas en otros lados, el arco no me preocupa. Me pareció que Rodrigo Echeverría dejó clarísimo que es un jugador muy importante en Chile”, dijo el Polaco en su comentario en el panel de Cooperativa Deportes.

“Tiene un ritmo, el fútbol argentino le hizo increíble. Marcelino Núñez tiene todavía un nivel por desarrollar. No estoy para de acuerdo con que Alexis fue uno de los mejores. Fue de lo más decepcionante”, sentenció Goldberg, quien contradijo las opiniones de algunos auditores.

Alexis Sánchez estuvo lejos de su mejor nivel en la Copa América 2024. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

Y prosiguió con su descargo. “De ’10’ es un fantasma, que molesta más que otra cosa. Ocupa la posición del resto, se queda con la pelota más de lo debido. Sé que lo quiere hacer porque se sabe bueno. Es extraordinario con la pelota en los pies. Sabe que puede hacer muchas cosas, quiere hacerlas”, aseguró el exgerente deportivo de Azul Azul.

Alexis Sánchez tuvo la ocasión más clara de la selección chilena en toda la Copa América 2024. Pero no pudo mandarla dentro del arco de Perú, pues elevó su remate sobre la portería defendida por Pedro Gallese. El Maravilla dispuso de poco espacio para desnivelar.

Y en general fue absorbido por la marca rival. “Ya no tiene la velocidad de antes ni puede sacarse un jugador de encima. Al final se queda, hace una de más, dos de más. De ’10’ no. Insisto y soy majadero con el tema. En ningún equipo de los que jugó ha sido ’10’. En ninguna parte. ¿Entonces por qué acá lo es?”, consultó el Polaco Goldberg.

Alexis Sánchez en acción frente a Canadá. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

“Muchos me dicen pero y si no es él, ¿quién? Probablemente dicen que como no hay ninguno, dejémoslo a él. Pero está demostrando que no es una solución. ¿Entonces nos quedamos así y seguimos eternamente hasta que quedemos fuera del próximo Mundial o intentamos algo nuevo?”, fue la interrogante que eligió Goldberg para cerrar su intervención.

