La selección chilena sigue masticando su amargo debut en esta Copa América 2024. El equipo de Ricardo Gareca apenas pudo igualar sin goles ante Perú, en lo que fue un aterrizaje forzoso luego las buenas presentaciones del equipo del Tigre en los amistoso previos al torneo

Y fue justamente en las modificaciones donde la mano técnica del argentino estuvo al debe. Ninguno de los cambios que metió cambió el rumbo del partido, siendo especialmente criticado el ingreso de Marcos Bolados por Víctor Dávila a los 65 minutos.

Francisco Sagredo por ejemplo, declaró en su calidad de comentarista en ‘Equipo F’ de ESPN que “a mí no me gustó nada Bolados. Es una opinión personal, pero a mí me sorprende las oportunidades que ha tenido en la Selección Chilena, en esta selección. Los técnicos saben más que uno, pero Bolados lleva ocho o siete años en Colo Colo y no sé…”.

“A mí me sorprende que juegue, es un gusto personal. Alguien me puede decir ¿por qué no alegas por Zavala? porque siento que no conozco el techo de Zavala, no lo conozco, Zavala es joven aún. Ojalá que Bolados le haga cuatro goles a Argentina y seis a Canadá y lo compre el Inter de Milán y no haya llegado a su techo”, agregó.

Para cerrar, el comunicador lanzó que “lo que considero que de él es lo que ha mostrado en Colo Colo y la selección chilena, y es lo que es Bolados, un jugador muy irregular”.

Marcos Bolados tuvo poca presencia en el ataque de la selección chilena ante Perú. | Foto: Photosport.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena en la Copa América 2024?

El próximo partido de Chile será ante Argentina el martes 25 de junio a partir de las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Los trasandinos vienen de superar por 2-0 a Canadá en su debut por el torneo.

