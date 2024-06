Lo que queda es una sensación de desesperanza en el hincha de la Selección. Tras el partido con Perú, cada vez se han ido haciendo menos los que creen que Chile podrá sacar un buen resultado de la actual Copa América. Más cuando el próximo rival es Argentina…

Hubo tiempos en los que la esperanza se había retomado. Tras la gira europea que le dio la bienvenida a Ricardo Gareca y el partido reciente ante Paraguay en el Estadio Nacional, todo era ilusión y optimismo.

Un solo encuentro logró tirar todo por el piso. El estreno del Tigre por los puntos en la Copa América 2024 fue, por decirlo menos, bajo. No hubo conexión entre los jugadores chilenos y el mediocampo simplemente no funcionó. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante para la Roja?

Enfrentar a los campeones del mundo es y será un desafío mayor. Ya no se pueden cometer errores como los pases fallados a menos de un metro del otro jugador, ni se le puede echar la culpa al pasto quemado o las dimensiones de la cancha. Ahora es que se verá de qué está hecha la Roja.

¿Qué opinan desde el otro lado de la Cordillera?

Argentina vive un momento distinto. El favoritismo hay que saber llevarlo y muchas veces pesa en las piernas de los jugadores. Sin embargo, los trasandinos cumplieron con lo mínimo: una victoria en el debut. El próximo desafío es ante la Roja, selección que les arrebató dos alegrías en Copa América.

Para saber la opinión de dos argentinos ligados a la Albiceleste, Redgol contactó al ex campeón del mundo, Daniel Bertoni, y al actual rostro del canal deportivo TyC Sports, Alejandro Fabbri, para saber cuáles son las expectativas generadas por el duelo ante la Roja del próximo martes.

Análisis de un campeón del mundo

Daniel Bertoni tiene más copas que vasos en su casa. El ex delantero argentino levantó el trofeo de la Libertadores y el de la Copa del Mundo, cuando en 1978 se jugó la polémica cita mundialista en un país trasandino en medio de una sangrienta dictadura.

Con los años, Bertoni ha pasado a ver el fútbol desde su sillón. La experiencia y su sabiduría lo hacen un buen analista para el duelo con la Roja. “Es un clásico. Chile ganó dos finales y es un equipo duro”, aseguró el ex jugador.

“Chile no tiene mucha renovación. Creo que el técnico nuevo va a tener que crearla. Muchos de los grandes jugadores no van a poder jugar el Mundial”, analizó, en algo que es más que sabido en nuestro país.

“Va a ser un partido fuerte, duro ante Chile, porque el historial dice que las dos últimas Copa América fue la Roja la ganadora”, exclamó Bertoni, quien, por último opinó de las ausencias de Medel y Vidal y de las críticas hacia el Tigre que surgieron pidiendo a estos jugadores, tras la igualdad sin goles ante Perú.

“Con el diario del lunes todos son técnicos y todos piden jugadores que no van a estar. No creo que esos jugadores tengan un gran presente, sino Vasco no hubiera dejado a Medel. Él dice que está para jugar un año más, pero no sé si al nivel que tenía, porque era un nivel de elite”, sentenció el ex campeón del mundo.

Rostro y experto futbolero

Alejandro Fabbri es uno de los conductores más reconocibles de TyC Sports, canal argentino dedicado a la actualidad deportiva de ese país. En Copa América, y con todos los ojos volcados hacia Estados Unidos, el comentarista se dio el tiempo de opinar sobre el duelo entre Argentina y Chile.

“Pensé que iba a ser mucho más atractivo el choque entre Chile y Perú, fue un partido chato y con muchas imprecisiones, pocas llegadas. Inclusive, me animaría a decir que Perú manejó un poquito mejor la pelota, cuando yo esperaba que fuese al revés”, aclaró Fabbri, al analizar el duelo entre la Roja y los incaicos.

“Yo creo que Chile saca un plus cada vez que juega con Argentina, sobre todo fuera de los partidos de Eliminatoria. Los duelos de Copa América tienen un recuerdo muy fuerte para los chilenos, por las copas que ganó ante Argentina. Por lo tanto eso puede servir”, comentó con respecto al próximo duelo de este martes.

Para finalizar, Fabbri analizó el panorama más amplio de las selecciones sudamericanas que participan en el certamen continental. “Me da la sensación de que Perú, Paraguay, Chile y Ecuador están en un momento de cambio. Nuevos entrenadores, jugadores de la vieja guardia que ya no son convocados y jugadores jóvenes que necesitan más rodaje. No es lo mismo para Argentina, que el cambio ya lo ha hecho, ni Uruguay con el maestro Bielsa, que ya lo ha logrado. Las incógnitas son Brasil y Colombia. Veremos si se pueden adaptar. Y yo le pongo un puntito a Venezuela, que manejado por Fernando Batista, no es la misma Venezuela débil de antes”, concluyó.