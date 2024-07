La Copa América dejó una imagen inolvidable: la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa antes de jugar ante Canadá por el tercer puesto. En esa ocasión hizo pebre la organización del torneo, por lo que Conmebol le abrió un expediente.

Un crack que también estuvo en el certamen, trabajando para Univisión, fue Iván Zamorano. El ex delantero del Real Madrid sacó la voz para sostener el discurso de Bielsa, asegurando que las verdades incomodan a la cúpula del fútbol sudamericano.

“Conocemos su forma de expresarse de Marcelo, no tiene pelos en la lengua cuando no le parece algo. Le estaba pasando a él directamente lo que estaba ocurriendo y no sólo habló con el razonamiento de un entrenador que tiene mucha experiencia y madurez en estas circunstancias, habló con el corazón también”, manifestó Bam Bam en charla con Redgol.

Agregó el ex goleador de la Roja que “las situaciones que pasaron le ocurrieron su equipo y a sus jugadores. La sinceridad de Marcelo a veces molesta a algunas autoridades, pero cuando se habla con el corazón, como lo hace él, hay que escucharlo”.

Bielsa recibe su medalla de tercer lugar en Estados Unidos

La Copa América, dedo para abajo

Iván Zamorano estuvo en Miami en el estadio donde se jugó la final, por lo que fue testigo de la escoba que quedó en las inmediaciones del recinto Hard Rock.

“Hay cosas positivas de esta Copa América, pero también negativas. Lo de la final fue sumamente lamentable, se sufrió mucho y lo digo personalmente, pues mi familia también estaba ahí metida. La familia de Zanetti igual. Y la de los jugadores, que en ese momento estaban por salir a jugar una final y debieron preocuparse de sus familias, que estaban aprisionadas afuera sin poder entrar”, detalló.

Hinchas de Argentina y Colombia provocaron un caos en Miami

Para el actual comentarista de la televisión “esas cosas son terribles, una organización de Copa América merece algo mejor, debe cuidar la seguridad. Son aspectos a ver en el futuro porque vienen muchas cosas en Estados Unidos: un Mundial de Clubes, una Copa del Mundo. Hay que mejorar muchas cosas”.