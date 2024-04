Junto con manifestar que "quedé conforme, pero no contento", el King aseguró que les faltó "un poquito de suerte" para llevarse puntos desde Maracaná.

A pesar de que tuvo las oportunidades de irse con algo más que una derrota desde Maracaná, Colo Colo cayó por 1-2 ante Fluminense, en su segundo duelo por Copa Libertadores. Y uno de los jugadores más rescatables que tuvo el cuadro albo fue Arturo Vidal.

El King jugó con fuego tras recibir tarjeta amarilla al inicio del lance. Pese a ello, mostró tramos de su mejor nivel, principalmente en funciones ofensivas. Por eso, y pese a la caída en Maracaná, se mostró “conforme” con lo que mostró su equipo.

En charla con Chilevision, Vidal manifestó que “hoy jugamos mucho mejor que ante Cerro Porteño. Mostramos personalidad. Hicimos un gol, tuvimos más ocasiones. Nos paramos de igual a igual con el campeón de América, así que nos vamos satisfechos, pero no contentos“.

Sobre las causas de la derrota con Fluminense, el volante de Colo Colo sostiene que “nos faltó un poquitito de suerte. El equipo va creciendo. Esto nos va a servir para lo que viene, es el segundo partido de la Copa. Esperamos en el próximo partido sacar los tres puntos y meternos arriba”.

Respecto de su estado físico, Vidal recalcó que “cada partido que pasa me voy a sentir mejor. Futbolísticamente no estuve bien, pero hoy no sentí dolor, corrí mucho. Espero el próximo juego estar más arriba y llegar a mi mejor nivel en el cuarto encuentro”.

¿Cuáles son los números de Vidal en Colo Colo?

Tras su vuelta luego de un largo periplo en Europa y Brasil, el Rey volvió al equipo que lo vio nacer y pese a tener una seguidilla de lesiones, donde más se le ha visto en acción con el Cacique es, precisamente, en Copa Libertadores.

En el máximo certamen continental Vidal jugó en cinco de los seis juegos que disputó Colo Colo, donde sólo estuvo ausente en la ida con Sportivo Trinidense. Registra un total de 382 minutos en cancha, sin anotar goles ni asistencias, con dos tarjetas amarillas recibidas.

¿Cuándo es el próximo partido del Cacique?

Colo Colo volverá a la acción este lunes 15 de abril, en el Estadio Monumental, cuando le toque cerrar la octava fecha del Campeonato Nacional 2024, donde recibirá a Cobreloa, a contar de las 20:30 horas.

