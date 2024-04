A la hora de analizar el desempeño de una de las sorpresas de Almirón en su duelo por Copa Libertadores, el Mago no dudó en criticar el nivel del argentino.

Si hay una palabra que engloba el análisis del empate de Colo Colo sin goles ante Alianza Lima,por Copa Libertadores, esa es “disconformidad”. Prueba de ello es el análisis que Jorge Valdivia realizó en la cadena ESPN, donde hizo énfasis en un jugador en particular: Gonzalo Castellani.

Por segunda ocasión desde su llegada al Cacique, el ex Unión La Calera fue puesto como titular por el técnico Jorge Almirón. En esta ocasión, lo utilizó en zona de contención, como apoyo de Leonardo Gil, para permitir que Arturo Vidal jugara más adelantado.

Una apuesta que para Valdivia no causó el efecto que se esperaba. Durante su análisis del encuentro, el Mago cuestionó el nivel que exhibió Castellani, de hecho lo definió en dos palabras: “descoordinado y lento“.

La crítica del Mago Valdivia a Castellani

“Es un poco raro porque no viene jugando, recibe una titularidad para mí muy sorpresiva“, arranca el ex ’10’ albo su análisis. Al tratar de explicar su inclusión en el 11 titular, deja en claro que no cumplió con lo que se pretendía de su titularidad.

“Colo Colo tenía otro jugador para cumplir esa función; era el primer pase, yo pensaba que iban a jugar con línea de 3, pero fue de 4 con Pizarro, Falcón, Pavez y Saldivia por el sector derecho”, agrega Jorge Valdivia sobre Castellani.

Para cerrar su comentario, el Mago calificó al volante argentino como “un poco descoordinado, lento. Ese pase de Castellani tenía que encontrar un pase a las espaldas de los contención de Alianza Lima y nunca lo encontró“.

¿Cómo ha sido el paso del argentino en Colo Colo?

El ex cementero llegó al Cacique como su última incorporación luego de la grave lesión de rodilla que sufriera César Fuentes. Hasta el momento, acumula un total de 137 minutos en cancha durante tres compromisos, dos de ellos como titular, sin goles ni asistencias.

