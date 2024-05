Luciano Cabral actualmente el jugador que todos quieren en el fútbol chileno. Incluso, la figura de Coquimbo Unido está más y menos en las órbitas de Colo Colo y Universidad de Chile como probable refuerzo para el futuro cercano.

En el caso de Colo Colo, trascendió que Aníbal Mosa en su regreso a la presidencia de Blanco y Negro quiere al argentino-chileno en el estadio Monumental. Asimismo, voces indicaron que el jugador estaba más cerca de la U que de los albos.

Incluso, ahora se supo que los azules pudieron fichar a Cabral a principios de año, pero Gustavo Álvarez desestimó su contratación por convicción en una solicitud de la misma directiva del Chuncho.

En ese contexto, el periodista Cristian Alvarado afirmó en Deportes en Agricultura que Luciano Cabral no tiene absolutamente ningún acercamiento por ahora, ni con Colo Colo ni con Universidad de Chile.

Nada de Colo Colo ni la U, sí de Bélgica

Asimismo, se había hablado de conversaciones con Argentina, Brasil y México, pero Tomate aclara que la única oferta formal que tiene Cabral en este momento es de Europa.

“Preguntando hace minutos a un cercano del jugador y a la gente de Coquimbo Unido, me dicen que desde Colo Colo no hay ninguna oferta, ningún llamado ni nada concreto. ¿Qué es lo único concreto que hoy tiene Luciano Cabral? Una oferta formal, no tengo el equipo, pero es del fútbol de Bélgica”, expuso Tomate Alvarado.

De Bélgica se adelantan: afirman que no hay nada concreto de Colo Colo ni la U; ni de Argentina, Brasil ni México por Luciano Cabral.

Cabe recordar que Luciano Cabral tiene contrato vigente con Coquimbo Unido y la única forma de llevárselo es mediante el pago de la cláusula de salida, la que asciende a 500 mil dólares por el 70% del pase para un equipo chileno y un millón de dólares por el 70% de la carta si es un club extranjero.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras vencer a La Calera, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 4 de mayo como visita contra Cobresal. El duelo válido por la decimoprimera fecha del Campeonato Nacional está programado desde las 15:00 horas en el estadio El Cobre.

