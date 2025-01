Mientras la ANFP está haciendo todo lo posible por minimizar el paro, el Sifup se ha plantado firme en la antesala de la Supercopa. El duelo entre Colo Colo y la U de Chile, a pesar de tener programación, está en duda y más luego de los declaraciones de dos de los capitanes.

Tras la derrota con Racing, Arturo Vidal habló con los medios de comunicación y aclaró la postura que tiene el Cacique sobre la paralización del fútbol chileno. “Ojalá se solucione todo, que lleguen a un acuerdo porque lo que está pidiendo el Sifup es súper justo y la ANFP tiene que aceptar eso para empezar el campeonato, jugar“, comenzó señalando.

El King hizo un llamado a encontrar soluciones por el bien de nuestro balompié. “Nos sirve jugar a nosotros, más a Colo Colo que tiene la presión este año de ir por la Copa Libertadores. También para la selección porque vienen partidos difíciles y necesitamos jugar”.

“Lo importante es solucionar el problema, que llegue a buen puerto el Sifup y estemos todos los jugadores felices para hacer lindo fútbol, hacer crecer el fútbol chileno“, añadió.

Esteban Pavez y Arturo Vidal confirmaron que Colo Colo apoya el paro del Sifup previo a la Supercopa. Foto: Photosport.

Esteban Pavez confirma la postura de Colo Colo para la Supercopa con el paro del Sifup

La voz más esperada en el Estadio Monumental este sábado era la de Esteban Pavez. El capitán de Colo Colo sacó la voz sobre el paro del Sifup y advirtió que la Supercopa puede no jugarse si la ANFP sigue sin dar soluciones.

“Esto viene de noviembre, cuando el Sifup mandó la lista de cosas a la ANFP para mejorar y nunca se tuvo respuesta de aquello. Hace tres semanas tuvimos una reunión de capitanes por cuatro puntos, los más importantes por solucionar ahora, y la votación fue unánime para ir a paro si no se mejora eso“, dijo el líder albo.

De hecho, Esteban Pavez enfatizó en que, si bien los equipos grandes no se ven afectados, hay que respaldar a sus compañeros de profesión. “Nosotros en Colo Colo no tenemos muchos problemas, quizás la U tampoco, pero uno tiene que ser empático. Jugué mucho tiempo en Primera B y sé que hay muchas cosas que siguen pasando hasta el día de hoy. Contratos por 8 o 9 meses, hasta 7 meses. Y si se lesionan no se les sigue pagando la recuperación“.

El capitán de Colo Colo insistió en que quieren disputar la Supercopa, pero el paro del Sifup está antes que cualquier otra actividad. “Hay cosas que mejorar. Como jugadores siempre queremos jugar, yo quiero jugar el sábado, esperemos que la mediación del lunes sea positiva para ganarla porque hay hartas cosas que esperamos sean lo mejor para el fútbol chileno“.

Finalmente, puso de ejemplo los casos en los que el Eterno Campeón se sintió perjudicado por el trato de la ANFP. “El partido el año pasado con Copiapó que jugamos a las 4 de la tarde en una cancha sintética, quedamos todos con los pies reventados. Son cosas que no pueden seguir pasando. O lo mismo de jugar nosotros tres partidos con la gente en la selección. Hay que nivelar para arriba y no para abajo“, cerró.

Colo Colo seguirá entrenando con la Supercopa en la mira, pero muy atento a lo que ocurra con el paro del Sifup. La ANFP ha insistido en minimizar una paralización que, más allá de si está de acuerdo o no, sigue siendo un derecho de los trabajadores.

¿Qué pide el Sifup en el paro del fútbol chileno?

Estos son los 11 puntos por los que el Sifup se fue a paro contra la ANFP:

Duración de campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año calendario.

Que un jugador impedido de prestar servicios por lesión en partido o entrenamiento continúe recibiendo sus remuneraciones integramente.

Cupos de extranjero: 5 en Primera División, 5 en Primera B y 3 en Segunda División.

Ascensos y descensos equilibrados: dos suben y dos bajan.

Aumentar la Segunda División a 16 clubes.

Modificar la regla del Sub 21: que jueguen por mérito, condiciones y talento.

Libertad de participación en distintos clubes: que jugadores inscritos en un club en la primera rueda y no participaran en la segunda, puedan ser habilitados.

Obligaciones laborales y previsionales: cumplir por un valor equivalente a tres meses del monto bruto de la planilla del plantel.

Sancionar a dirigentes de clubes que pierdan categoría o sean desafiliados por incumplimientos laborales y previsionales por al menos cinco años.

Parámetros de condición física: clubes deben otorgar datos, análisis y medidas de jugadores para que estén a disposición de los futbolistas.

10% por transferencia de jugadores debe llegar al jugador y que sea habilitado para jugar cuando se acredite el pago.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Por ahora, la ANFP no escucha el paro del Sifup y sigue adelante con la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U. El encuentro está programado para este sábado 25 de enero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.