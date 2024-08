Stöhwing toma crédito por la llegada de Almirón: "Me criticaron mucho del bloque Mosa"

Jorge Almirón llegó a Colo Colo para darle un nuevo aire y hacerlo fuerte en la Copa Libertadores, donde ya está clasificado a los cuartos de final. El técnico del Cacique, quien ha ratificado su calidad de copero, además tiene al equipo peleando el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En medio de los grandes halagos para el DT, Alfredo Stöhwing, director y expresidente de Blanco y Negro, recordó cómo fue traer a Almirón al final de la temporada 2023. Antes, dejaron ir a Gustavo Quinteros. En ese entonces, el bloque de Aníbal Mosa estuvo en contra.

En diálogo con El Mercurio, el extimonel colocolino quiso recordar cómo fue la llegada de Almirón al Cacique. “Necesitábamos otro técnico para avanzar internacionalmente. Me criticaron mucho desde el otro bloque (Mosa) por no extender el contrato de Quinteros”, rememoró.

“Pero si la idea era rendir bien la Libertadores, había que cambiar. Y fue por eso que pensamos en Jorge Almirón”, añadió. “Venía de dirigir a Boca, uno de los principales equipos de Sudamérica, entonces no iba a tener problemas en el manejo del camarín. Y el año pasado jugó la final de la Copa Libertadores”, dijo.

Stöhwing, expresidente de Blanco y Negro, reapareció en la prensa con un palo a Mosa | Photosport

La anécdota de Almirón y Aníbal Mosa

Además, el citado diario nacional mencionó una anécdota entre Jorge Almirón y Aníbal Mosa. Desde el Monumental contaron a El Mercurio de un momento de la presente campaña en que el DT le habría parado los carros al presidente de Blanco y Negro.

“Es un técnico serio, que se impone. No recuerdo en qué partido, pero el resultado no era el que queríamos… Aníbal Mosa empezó a hablar, a arengar. Y Almirón no tuvo problemas en decirle, ‘acá el que habla soy yo, necesitamos estar con los jugadores'”, relataron.

