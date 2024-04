Alfredo Stöhwing sufrió la jugada de Aníbal Mosa, quien recuperó la presidencia de Blanco y Negro, la concesionaria que controla el destino de Colo Colo. Así las cosas, el empresario de origen sirio reemplazará al ingeniero comercial en la testera de la sociedad anónima.

A poco de que se confirmara eso en la votación, Stöhwing repasó parte de la primera etapa de Mosa como mandamás de ByN. En una conversación con la radio ADN el extimonel manifestó algunos entretelones de la llegada de Harold Mayne-Nicholls al cuadro popular.

“Pudo haber sido desaprovechado. En parte por estas mismas razones. Harold Mayne-Nicholls fue presentado antes de que se reuniera el directorio en medio de la junta. Yo estaba y me caí de la silla. Era el nuevo vicepresidente del club sin que nadie haya votado por eso”, describió Stöhwing. HMN trabajó en Colo Colo desde mayo de 2019 hasta abril de 2021. Además de vicepresidente, ocupó el cargo de director deportivo, algo que describe en su perfil de Linkedin.

También reveló el salario que tuvo HMN en su ciclo como directivo del Cacique. ” A eso le agrega una remuneración de 17 millones de pesos, no me acuerdo, y con la situación que tenía el club. Además es delicado que los directores que reciben remuneración adicional a la dieta, que son 25 UF. Es público y lo que recibimos todos”, dijo el empresario sobre los emolumentos del director de Santiago 2023.

Harold Mayne Nicholls junto a Fiu, la mascota de Santiago 2023. (Dragomir Yankovic/Aton Chile).

“La forma en la llegada y las presiones que hubo para la llegada de Harold lo perjudicaron mucho y evitaron que pudiera aportar. Todas las cosas deben hacerse de manera profesional. Se debe presentar, no se puede designar a alguien de vicepresidente por más que uno tenga mayoría. Todas esas cosas perjudicaron mucho y destrozan las seriedades de una institución”, complementó Alfredo Stöhwing.

Stöhwing critica a Mosa por algunas prácticas en Colo Colo

Otra de las decisiones controvertidas que comentó Stöhwing con Mosa en la presidencia de Blanco y Negro tuvo que ver con el plantel de Colo Colo durante la pandemia. La concesionaria envió a los futbolistas al seguro de cesantía durante algunos meses.

“Estaba tan delicada la situación. Creo que no se hizo bien. Respecto al fondo estuve de acuerdo, la situación era delicadísima. Bordeamos el no tener financiamiento. Nos movimos por nuestro lado de los directores para apuntalar eso con recursos financieros”, aseguró Stöhwing para dar a conocer su postura en aquella instancia.

Agregó que “la situación de caja va muy detrás, es un proceso largo para tener resultados. Probablemente haya sido partidario de eso por la premura de la situación del club”. Y lanzó más críticas. “A veces Aníbal Mosa tenía los contratos (de los jugadores) personalmente, no estaban en la administración“, acusó.

Alfredo Stöhwing en la junta de accionistas, a pocas horas de perder la presidencia de Blanco y Negro. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Mientras yo estuve, no se ha contratado ningún jugador que no haya sido aprobado por la gerencia deportiva y por el deportamento scouting. No hubo un capricho de nadie. Aníbal busca popularidad muy desenfrenadamente. Es cosa de ver distintas actuaciones, fotos, celebraciones. No se pone en la posición que tiene un dirigente de un club que pretende profesionalizarse. Estamos a años luz de los dirigentes exitosos en Europa. Y también el afán de poder, eso de querer hacer todas las cosas él, un personalismo muy grande, y muy peligroso“, marcó.

“Es atractivo escoger jugadores y cuerpos técnicos, a quién contratar, muchas cosas. Yo fui muy diferente. No me junté nunca con un representante. Son muy necesarios, a pesar de que hay unos muy malos. Siempre traté de ser profesional y dejar a la gente del fútbol, que es la que sabe”, culminó.

