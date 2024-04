"Siempre me hablaba": Javier Zanetti revela su amor por Colo Colo gracias a Iván Zamorano

Colo Colo se ha hecho un lugar en el mundo gracias a la Copa Libertadores de 1991 y a sus embajadores en el extranjero. Nombres como Claudio Bravo, Arturo Vidal e Iván Zamorano han sido claves para que en el exterior sepan del equipo más ganador de Chile.

De hecho, Bam Bam fue uno de los principales jugadores que dio a conocer al Cacique en Europa. En sus pasos por clubes como Real Madrid e Inter de Milán el delantero llevó a que incluso otros pusieran sus ojos en el cuadro albo, como fue el caso de Javier Zanetti.

El Pupi, con el que compartió camarín en el Inter de Milán, fue testigo del amor del goleador de la Roja por el Eterno Campeón. A tal punto que incluso él se terminó encantando de la historia que comenzó David Arellano hace casi 100 años.

Javier Zanetti se enamoró de Colo Colo por Iván Zamorano

Javier Zanetti e Iván Zamorano se hicieron muy amigos en sus días en el Inter de Milán. Ambos sudamericanos forjaron una amistad que perdura hasta hoy y que ha llevado, entre otras cosas, a que el argentino se enamore de Colo Colo.

Si bien no jugó en el club hasta su regreso de Europa, Bam Bam no dejó dudas de su cariño por el Cacique. De hecho, el ex lateral se encantó de la historia de los albos y aprovechó su cumpleaños 99 para dejarles un inesperado saludo.

Fue a través de la cuenta de Instagram del Club Social y Deportivo que Javier Zanetti reveló que el 9 -o 1+8 en esos tiempos- le contó sobre el equipo de sus amores.

“Mi gran amigo Bam Bam Zamorano siempre me hablaba de su fanatismo por el Colo Colo. Su sentimiento y orgullo de ser hincha de este gran club”, comenzó explicando.

Javier Zanetti no se quedó ahí y adelantó lo que será el centenario. “A la distancia pero con el corazón cerca quería saludarlos, mandarles un fuerte abrazo, un beso enorme y muchas felicidades por estos 99 años de historia. Vamos, que dentro de poco llegan los 100”, cerró.

Colo Colo sigue demostrando que es conocido a nivel internacional gracias al gran rendimiento que han tenido varios de sus jugadores. El Cacique cuenta los días para llegar a sus 100 años, donde espera tirar la casa por la ventana para celebrar con todo.

¿Cuándo cumple 100 años Colo Colo?

Colo Colo celebró sus 99 años y ahora se prepara con todo para recibir los 100 años de historia. El centenario del Cacique será el próximo 19 de abril del 2025, momento donde llegarán a los tres dígitos.

