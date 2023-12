Maximiliano Falcón ha tenido una jornada más que movida este martes. El Peluca quedó abajo del avión de Colo Colo rumbo a la final de Copa Chile en Iquique y disparó con todo contra el club, acusando una persecución para sacar jugadores.

Fue en medio de esto que el defensor también abordó uno de los temas que lo han tenido en boca de los hinchas: su futuro. En los últimos días se conoció que Gremio de Porto Alegre lo busca para el 2024, pero no es el único. En Argentina, Uruguay y México también quieren al zaguero, lo que tiene a todos alerta en el Monumental.

Ante la serie de rumores, Maximiliano Falcón decidió sacar la voz y, pese a sus fuertes críticas al club por lo ocurrido en el aeropuerto, dijo no querer salir. “Yo en Colo Colo estoy super contento, no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar o lo que ha pasado este tiempo”, dijo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Siento que soy un hincha más del club, lo quiero mucho, me siento en casa y la gente ha sido un pilar importante en lo que he estado en Chile en mis malos partidos o momentos. Aún así me han bañado y he jugado casi todos los partidos, así que no pasa por eso”, añadió el defensor.

Maximiliano Falcón recalcó que, más allá de la propuesta, le interesa que le sirva a Colo Colo. “Hay rumores de ofertas y si veo que es buena para mí y el club, bienvenido sea. En mis planes no está irme ni por esto finiquitar, pero uno empieza a pensar ‘¿Por qué justo yo?’. Uno no es boludo y entiende por dónde va la mano. Uno ve los parámetros en el tiempo que uno está acá y, no sé, no quiero irme porque estoy contento. Me gusta el club”.

De hecho, Peluca dijo que su agente le confirmó las especulaciones. “Él me dice que sí, que hay ofertas, pero no me dijo en el campeonato para que no me preocupara. Esto de Gremio, hasta los propios hinchas le escribieron a mi señora, pero si viene una oferta de esas tiene que servir para los dos”.

“No sólo en este caso importo yo, sino el club que me abrió las puertas y me recibió de la mejor manera. Más allá de ganarlo en cancha, si no se interesaba el equipo no venía. No sé si hay una oferta concreta, pero hay interés”, lanzó.

Maximiliano Falcón no piensa en la nacionalización por ahora

Otro de los temas en los que Maximiliano Falcón fue protagonista esta semana es su posible nacionalización. El agente del Peluca dijo que está pensando en obtener sus documentos chilenos, pero el jugador salió al paso para aclarar todo.

“Lo de chileno lo dijo porque se siente a gusto, pero creo que me falta tiempo aún para eso. En mi cabeza eso no está aún, si surge una posibilidad de irme no se puede porque son cinco años continuos. Creo que lo dijo por un tema que hasta él lo siente, que el club se ha portado bien con nosotros y nos sentimos cómodos”.

Finalmente, Maximiliano Falcón dijo que por ahora sólo le preocupa que sus compañeros levanten la Copa Chile. “Uno habla de caliente en este momento, pero lo más importante es mañana hacer un buen partido, que los compañeros ganen y que ganemos un título más para este gran club, para seguir creciendo. Espero lo mejor, sé que van a dar lo mejor y que toda la gente lo va a sufrir y disfrutar de la misma manera”.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo en la temporada 2023?

En 2023, Maximiliano Falcón disputó un total de 35 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos marcó un gol, dio una asistencias, recibió 14 tarjetas amarillas y tres rojas. Llegó a 3.113 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo con Magallanes en Copa Chile?

Colo Colo cierra la temporada 2023 con la final de la Copa Chile 2023 ante Magallanes. El duelo está programado para este miércoles 13 de diciembre desde las 19:00 horas en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

