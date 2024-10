Colo Colo pasa la página tras la victoria sobre Universidad Católica y se enfoca en Audax Italiano. Los albos quieren seguir en racha y meterle miedo a Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde saltan a la cancha este domingo 6 de octubre.

Jorge Almirón confirmó la lista de citados para el encuentro frente a los audinos, donde aparecen las grandes figuras como Arturo Vidal y Maximiliano Falcón, ambos en riesgo de suspensión por amarillas. También están Lucas Cepeda y Javier Correa, y la novedad de Leandro Hernández.

Por otra parte, Cristián Zavala volvió a quedar fuera de la convocatoria. El rápido extremo de Colo Colo no estuvo ante Universidad Católica y vio el partido junto a la hinchada, y en esta oportunidad tampoco tendrá opciones. Será el segundo partido consecutivo en que ni siquiera va a la banca.

Contra la UC, Almirón había explicado que “Zavala no está citado en este partido. No será parte de la nómina, pero tenemos muchos partidos. Son 18 (convocados), eso limita”. Sin embargo, había calmado la situación al manifestar que “tenemos partido el domingo”. No se dio.

No lo convence: Jorge Almirón dejó fuera a Cristián Zavala | Photosport

¿Cuándo juegan Colo Colo y Audax Italiano?

Colo Colo y Audax Italiano chocan este domingo 6 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Albos y audinos se enfrentan por la fecha 27 del Campeonato Nacional.