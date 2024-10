La polémica sigue entre Colo Colo y Universidad de Chile ante la denuncia de los azules en plena lucha por el título y restando dos partidos para el final del Campeonato Nacional. Los albos superan al Chuncho por dos puntos, pero la directiva de los universitarios quiere quitarle tres unidades al archirrival por secretaría.

El argumento de la U es que, según sus pruebas, Jorge Almirón impartió instrucciones al plantel contra Huachipato, esto pese a estar suspendido por la expulsión sufrida contra Universidad Católica.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta entregó detalles de lo que ha sido la interna de Colo Colo por la denuncia de la U. El Cacique debe presentarse el martes en el Tribunal de Disciplina para defenderse.

“En Colo Colo están preparando la defensa. Quieren mantenerse al margen. Colo Colo no ha lanzado ningún comunicado público ni ha hablado nadie, ni Mosa ni Morón, por ejemplo. Por el momento están al margen, es la política comunicacional que tiene Colo Colo con el tema”, explicó Arrieta.

Gran molestia en todos los sectores del Cacique

El reportero del Cacique agrega que “en algún momento van a hablar, me parece que el martes, antes o después del partido contra Magallanes, ahí van a disparar. Lo que sí, me ratifican todos y en todos los tonos, de la molestia que hay al interior de Colo Colo, de Blanco y Negro; en el cuerpo técnico y jugadores, por esta denuncia de Huachipato a la que se suma U de Chile”.

“Esto lo tiene que zanjar el Tribunal de Disciplina de la ANFP, la U dice tener pruebas, Colo Colo presentará la defensa. Pero la molestia está y hoy hay una separación grande entre la U y Colo Colo. Colo Colo ya estaba muy distante de la ANFP por el tema de Palacios”, complementa.

Arrieta expone que “lo que yo pregunté, entre tantos rumores por el castigo de Jorge Almirón, que tuvieran ellos mismos de Colo Colo una cámara grabando todo el rato, eso no me lo han confirmado. Lo que sí me dijeron es que desde el minuto 1 tuvieron mucho cuidado porque había cámaras y fotógrafos apuntando hacia Jorge Almirón, Mosa y Morón”.

Añade que “me dijeron que estaban alertas porque sabían a lo que se exponían. Había mucho foco en Jorge Almirón. Por lo mismo para los partidos siguientes Colo Colo toma la decisión de poner a Almirón solo en una caseta para evitar suspicacias”.

“Muchos dicen que se ve que Víctor Vidal está con la radio. Él es el jefe de seguridad de Colo Colo, y cuando se juega de visita, siempre están al lado de la banca”, sentenció tajante Dani Arrieta.