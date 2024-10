Referente de Colo Colo no seguirá en el club y ya hay otro equipo interesado en llevárselo

Si bien todavía no termina la actual temporada, Colo Colo de a poco comienza a pensar en lo que será el 2025. Entre eso está la estructura del plantel, donde no tendrán considerado a un referente.

Los Albos han tenido un positivo año, en el cual alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y además, están muy cerca de quedarse con el título del Campeonato Nacional. Son líderes a falta de dos fechas, por lo que cuentan con la primera opción de dar la vuelta olímpica.

Fue capitán en Colo Colo y ahora partirá

El presente es positivo, pero en Colo Colo también piensan de reojo en el futuro. Ya aseguraron la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año, por lo cual deben reforzarse para repetir nuevamente una campaña destacada. Para eso, primero deben definir quienes no seguirán del plantel actual.

Uno de los jugadores que no continuará en Pedreros es César Fuentes. De acuerdo con Cooperativa Deportes, el volante que finaliza contrato a fin de temporada no será renovado, por lo cual tendrá que buscar equipo para el 2025.

César Fuentes supo ser capitán en Colo Colo. Imagen: Photosport.

Fuentes llegó en 2020 a Colo Colo luego de no renovar con Universidad Católica, pedido expresamente por Mario Salas que lo había dirigido en Chile Sub 20 y en los Cruzados. Si bien no alcanzó a estar mucho con el Comandante en Macul, su rendimiento lo hizo rápidamente ganarse el respeto de los hinchas e incluso, fue capitán del club.

El volante se recupera de una rotura de ligamentos cruzados en su pierna izquierda sufrida a comienzos de temporada. Fuentes suma 144 partidos en Colo Colo y 7 goles. Incluso, ya tiene un equipo interesado para el 2025: O’Higgins, club donde se formó, estaría interesado en contratar al futbolista de 31 años.