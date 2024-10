El cierre del Campeonato Nacional está muy entretenido, con la definición por el título en llamas, porque tanto Colo Colo como Universidad de Chile no quieren ceder en la lucha.

Los albos, por ahora, están en el primer lugar de la tabla de posiciones, porque tienen 63 puntos, dos más que los azules, a falta de dos jornadas para el cierre del certamen.

Sin embargo, hay una nueva disputa afuera de la cancha, porque desde Azul Azul realizaron una denuncia contra Colo Colo por la presencia del coordinador del Cacique Víctor Vidal en una zona no permitida en el partido ante Huachipato, y con un dispositivo electrónico, con el cual supuestamente se comunicaba con el suspendido entrenador Jorge Almirón.

Carlos de Luca en contra de la U por denuncia

La determinación de la U de ir al Tribunal de Penalidades para que le quiten puntos al Cacique enojó al pueblo albo, entre ellos al ex delantero de Colo Colo Carlos de Luca, quien le pegó a Universidad de Chile por la medida.

“Es un movimiento que ellos hacen porque no lo pueden ganar en la cancha y lo quieren ganar por secretaría. Si el reglamento es así está bien reclamarlo, no creo que alguien no lo haría”, dijo el ex delantero a RedGol.

Gustavo Álvarez y Jorge Almirón pelean el título. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“No creo que el reclamo prospere, no sé si está bien escrito el reglamento en ese sentido, pero es diferente ese tema acá en Argentina”, agregó el ex atacante.

Para finalizar, el campeón de la Recopa Sudamericana con Colo Colo insistió en que los campeonatos se ganan en la cancha y no en los tribunales.

“Sería muy estricto, los partidos se ganan en la cancha, no es un jugador mal incluido en la lista o algo por el estilo, es una persona del staff que no es lo mismo”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional?

El partido clave entre Colo Colo y Deportes Iquique por la fecha 29 aún no está programado, pero se estima que sea el domingo 3 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Monumental.