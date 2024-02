Colo Colo debuta en el Campeonato Nacional con un ojo puesto en la Copa Libertadores. Luego del partido ante Unión Española de este sábado, los albos viajarán a Argentina para iniciar su camino continental y enfrentar a Godoy Cruz por la ida de la fase 2.

Los mendocinos suman cinco encuentros en la Copa de la Liga Argentina, con cuatro victorias y un empate que le meten miedo al Cacique. Analizando lo que será la gran prueba del equipo de Jorge Almirón, Rafael Olarra reflexionó sobre el nivel con el que llegan los albos. Y fue categórico.

“Godoy Cruz va a ser una linda demostración para el nivel real de Colo Colo. Estamos hablando de Godoy Cruz como ‘uf, lleva cuatro partidos…’, pero si Colo Colo hoy fuera un equipo potente, no estaríamos hablando de un gran escollo”, dijo el exfutbolista de Universidad de Chile.

Mientras sus compañeros de panel destacaron los amistosos de pretemporada o los minutos que se alcanzaron a jugar de la Supercopa, Olarra no cedió. “Es un partido distinto. En la Libertadores hay un nervio distinto. Me tocó estar en varias y cada vez que me tocaba jugar era algo muy especial y muy fuerte”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego de la suspendida Supercopa, el Cacique vuelve a la cancha este sábado 17 de febrero para la fecha 1 del Campeonato Nacional 2024. Los albos visitarán a Unión Española a las 18:00 horas en el Santa Laura.

