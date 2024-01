El arco de Colo Colo tendrá una importante disputa este año. Brayan Cortés decidió quedarse incluso luego del interés de Estudiantes de La Plata, y también están las opciones de Fernando de Paul, Martín Ballesteros y Eduardo Villanueva. A pesar de todo, Omar Carabalí quiere su oportunidad.

El golero ecuatoriano nacionalizado chileno se fue a préstamo el año pasado, donde defendió la portería de Unión La Calera, pero en esta temporada se quiere quedar. Según informó Dale Albo, el formado en Colo Colo tomó una decisión respecto a su futuro y es pelear el resguardado pórtico albo.

Esto a pesar de que no ha sido considerado por Jorge Almirón en la pretemporada. Mientras De Paul no fue convocado en los últimos tres partidos por un desgarro (sólo fue llamado ante Rosario Central), Ballesteros ha tomado el lugar de suplente de Cortés. Carabalí no se ha aparecido, tampoco Villanueva.

Habrá qué ver cómo esta decisión impacta la pelea por el arco para el 2024 y si se evalúan préstamos para alguno de los contendientes. Lo claro es que Carabalí, que jugó 26 partidos en Unión La Calera durante la temporada pasada, quiere su oportunidad en la era Almirón.

El último desafío de Colo Colo antes de empezar la temporada

Colo Colo suma cuatro partidos amistosos durante su pretemporada. Por ahora no tiene derrotas. En la Serie Río de Plata venció a Rosario Central (en penales), a Nacional y a Liverpool. En la Copa Viña, debutó con una victoria por la cuenta mínima ante Everton en el debut de Arturo Vidal.

Ahora, los albos tienen un último encuentro de preparación antes de iniciar la temporada 2024. El sábado 3 de febrero, el Cacique enfrentará a Independiente del Valle en Viña del Mar. El duelo ante el Matagigantes, finalista de la Serie A de Ecuador, ofrece un gran desafío antes de salir a competir.

La temporada alba iniciará oficialmente con la disputa de la Supercopa el 11 de febrero. El rival será Huachipato, el campeón del fútbol chileno, y el escenario el Estadio Nacional. La final será, además, la primera chance de un título para Jorge Almirón en Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego del triunfo ante Everton, Colo Colo enfrentará su segundo partido de la Copa Viña del Mar 2024. Los albos jugarán contra Independiente del Valle el sábado 3 de febrero a las 18:00 horas.

