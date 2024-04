Colo Colo no la pasa bien, porque lleva tres derrotas en línea y muchos empiezan a cuestionar a Jorge Almirón en la banca del Cacique.

Las primeras críticas contra el argentino cayeron cuando los albos perdieron el invicto ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, el cual tenía una vigencia de cerca de 23 años, y ahora muchos ya cuestionan su continuidad.

El ex DT de Boca Juniors firmó un contrato con Blanco y Negro por dos temporadas, es decir, hasta finales de 2025, sin embargo el histórico colocolino Leonardo Véliz dialogó con RedGol y emplazó a los regentes del Cacique a mirar su vínculo.

Pollo a las brasas

El Pollo Véliz está caliente, en las brasas, y asegura que Almirón está muy cuestionado y que el piso ya se le mueve mucho en Macul.

“Me tocaste la fibra, yo pensaba en la mañana, cuando Almirón hizo un partido ante Godoy Cruz todos decían que ‘se nota el estilo Almirón’… Ahora con el pasar de los partidos yo veo que no hay ninguna diferencia a lo que ha mostrado (Gustavo) Quinteros en su peor época, no veo un cambio, salvo un detalle, que Almirón ocupa a Zavala, porque cree mucho en la velocidad. De la estrategia o táctica no veo ninguna diferencia”, señaló el ex seleccionado nacional.

El otrora puntero izquierdo agregó que “yo veo a Almirón en la cuerda floja. Si pierde con Católica o hace un partido más o menos y por ahí los peruanos (Alianza Lima) le hacen difícil la vida en la Copa Libertadores, Almirón está colgando, pero yo creo que lo van a mantener contra viento y marea, porque anda a saber tú el contrato que tiene y las arcas de Colo Colo mostraron que no tienen mucho. Va a ser difícil que se vaya, lo van a retener, salvo a que haya una presión muy grande de la hinchada”.

“Ahora el otro tema es que a quién traen si se va, de los entrenadores chilenos no suena ninguno”, cerró un crítico Leonardo Véliz sobre el presente de Jorge Almirón en Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica?

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado 29 de abril, cuando a partir de las 17:30 horas visite a Universidad Católica en Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional.

