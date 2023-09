Luego de seis partidos sin convertir en el Campeonato Nacional 2023, Damián Pizarro se destapó con un doblete en la goleada de Colo Colo por 6-0 a Cobresal,siendo además la figura del partido.

Sin embargo, en medio de tanta alegría, el delantero de 18 años se quiso acordar de sus “detractores”, a quienes les dedicó un atrevido mensaje en su cuenta de Instagram.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News

¿Cuál fue el mensaje de Pizarro?

En un primer posteo, el ‘9’ del Cacique escribió “Vamos por todo. Contento por el triunfo y por el esfuerzo de mis compañeros. ¡Gracias a toda la gente que nos fue a apoyar! Vamos todos juntos por más“.

Pero minutos después, Pizarro quiso citar al artista puertorriqueño Tempo, poniendo en su story de Instagram, con una polémica estrofa de la canción “Atrasado”, para dejarle un mensaje a quienes lo critican.

“Mientras muchos me maldicen, el señor me bendice. Aunque tengo las cicatrices por las cosas que hice, yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices. Me paso por el bicho todo lo que dicen“, es la frase utilizada por el atacante albo.

¿Cómo ha sido su campaña en Colo Colo?

En el presente Torneo Nacional 2023, Damián Pizarro ha disputado 26 partidos entre liga local, Copa Chile y torneos internacionales, con un registro de seis goles y cuatro asistencias.