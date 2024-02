La teleserie de Carlos Palacios y Boca Juniors vive horas claves. Los Xeneizes quieren contar con la Joya a toda costa, pero corren contra el tiempo ante el cierre del mercado de pases.

En Colo Colo están en alerta por lo que pueda ocurrir pero, en las negociaciones de los últimos días, parecen haber llegado a acuerdo para que se quede. En Argentina, sin embargo, las opiniones son divididas sobre su llegada y hay algunos que no lo quieren.

Ese es el caso del periodista Rodolfo Cingolani, quien aprovechó de ningunear a Carlos Palacios. El reportero aseguró que en Boca Juniors tienen con qué cubrir el puesto y no necesitan a la Joya en sus filas.

Desprecian a Carlos Palacios en Argentina

Carlos Palacios es la obsesión de Juan Román Riquelme para Boca Juniors. El ídolo y hoy presidente del Xeneize confirmó su deseo de contar con la Joya, pero por ahora las negociaciones no avanzan.

Con el cierre del mercado de pases a la vuelta de la esquina, al otro lado de la cordillera ya se ponen el parche. El periodista Rodolgo Cingolani se refirió al posible arribo del chileno en Dale al medio y aprovechó de ningunearlo.

“Boca Juniors ya tiene jugadores como Carlos Palacios. Boca tiene los mejores delanteros del campeonato: Merentiel, Benedeto y Cavani. Ahora lo que necesita es alguien que genere fútbol”, señaló.

Eso no fue suficiente para el reportero, ya que luego recalcó que no hay por qué llevar a Carlos Palacios a Boca Juniors. “Diego Martínez también tiene a Lucas Janson, que juega muy similar al chileno Palacios. Pero es suplente. Me parece que su llegada no es para ahora”.

Eso sí, más allá de los dichos del periodista, lo cierto es que en los Xeneizes no pierden la esperanza de llevarse al extremo. Es así como las próximas horas serán vitales para saber cómo termina la teleserie.

Carlos Palacios se deja querer mientras Colo Colo espere que se quede y rechace a Boca Juniors. Por ahora, la Joya sigue siendo jugador del Cacique, pero todo puede pasar.

¿Carlos Palacios jugará en Colo Colo o Boca Juniors? ¿Carlos Palacios jugará en Colo Colo o Boca Juniors? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Argentina?

El mercado de pases en el fútbol argentino se cierra este 2 de febrero a las 20:00 horas previo a la tercera fecha. Es decir, Boca Juniors tiene hasta mañana para asegurar la llegada de Carlos Palacios.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define la situación de Carlos Palacios, Colo Colo se enfoca en la cancha, donde tiene un último amistoso de pretemporada. El próximo sábado 3 de enero desde las 18:00 horas el Cacique choca con Independiente del Valle.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.