Colo Colo se llena de dudas y críticas tras el empate 1-1 contra Monagas en Venezuela. El Cacique no fue capaz de derrotar al rival más débil del Grupo F y en cierto punto deja muy hipotecada la opción de avanzar a la siguiente ronda.

En el programa ESPN FShow, el periodista Jorge Gómez lanzó duras críticas al trabajo de Blanco y Negro. Pelotazo le quita responsabilidades al entrenador Gustavo Quinteros y apunta a la directiva de los albos.

“Decepcionante lo que hizo Blanco y Negro este año: destruir todo el plantel de Colo Colo 2022. Si se fijan del equipo titular del Cacique del año pasado a este sólo hay cuatro jugadores”, dijo Pelotazo.

Agrega: “Pavez, Fuentes, Gil y Falcón. Cortés terminó jugando igual por la expulsión de De Paul, pero el resto no está porque se fue, lo echaron, se fue a la mala o no sé. Pero no están”.

“Es difícil pedirle a Quinteros que haga pizza con sólo un huevo, porque no se puede. Muchos dicen que Quinteros… No, no, no. Cualquier técnico o la mayoría de los técnicos, lo dijo Barticciotto: si a un DT le hacen esto, probablemente se va”, complementa Gómez.

Pelotazo sentencia: “después de que la Católica ganó cuatro títulos seguidos, por fin lograste que dejaran de ser los monarcas, vas a la Libertadores y quieres hacer una mejor campaña que la del año pasado donde fuiste tercero del grupo y después te eliminan de la Sudamericana. Pero que tenga sentido lo que dices con las decisiones”.