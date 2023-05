Gabriel Mendoza fue muy crítico con el empate de Colo Colo ante Monagas, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2023. El Cacique suma un punto, pero la cosa no se ve fácil para meterse en la siguiente ronda considerando que ahora debe visitar a Boca Juniors.

De hecho, en conversación con Paulo Flores y RedGol, el Coca reveló tajante que su sensación es que Colo Colo empieza a timbrar su eliminación en la Libertadores.

“Bajo partido y lo farreamos. Yo creo que estamos prácticamente eliminados en la fase de grupos. El empate no les sirve a ninguno de los dos. No sé si decepcionado, porque es más menos lo que Colo Colo venía mostrando en el Campeonato Nacional”, dijo Coca Mendoza.

El ex lateral albo agrega que “en un opaco partido Colo Colo fue más que Monagas como visita, y es la falta de jerarquía… Se perdieron los goles que se tienen que hacer en Copa Libertadores para poder seguir avanzando”.

“Es tan opaco el nivel de Colo Colo y su intermitencia que sobre el final casi lo pierde en la jugada donde sale expulsado De Paul. Nuevamente por un condoro de Maximiliano Falcón. Quiere salir jugando y la pierde”, complementó.

Dardos del Coca al Peluca Falcón

Sobre la misma, el histórico ex jugador de Colo Colo manifestó que “de no ser porque De Paul interrumpe la jugada y se sacrifica con la expulsión, hubiéramos perdido en esa última jugada. No sé qué es lo que quiere Falcón, es como que hace todas las cosas para irse. Es muy raro, pero fue un opaco y así y todo tendríamos que haber ganado. Y nos perdimos los goles”.

Coca Mendoza sentencia que “para mí el empate es un fracaso, porque era un partido ganable. El mismo fútbol mostró que Colo Colo, con un rendimiento muy mediocre, tuvo la posibilidad de ganar y no la aprovechó para seguir en carrera. Prácticamente estamos eliminados porque Boca y Pereira, futbolísticamente, están mejor posicionados”.