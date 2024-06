Carlos Palacios ha tenido una temporada en la que ha vivido de todo. La Joya pasó de estar en la mira de Boca Juniors y ser clave en Colo Colo a casi no tener incidencia en el juego en las últimas fechas. Pero el 7 se hizo esperar para anotar el gol que le terminó dando la clasificación en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

El extremo regresó en gloria y majestad luego de meses complicados, en los que incluso se habló de un posible quiebre con el camarín. Esto debido al rostro con el que se le vio en la cancha en varias oportunidades, aunque el propio jugador aclaró todo.

Carlos Palacios niega jugar enojado en Colo Colo

Carlos Palacios ha dejado varias postales que han llevado a los hinchas a pensar en que no está cómodo. Sin embargo, la Joya sacó la voz para dejar en claro que los rumores no son ciertos y no tiene problemas con nadie en la interna de Colo Colo.

“Quiero aclarar que he leído en redes sociales que juego enojado o me peleo con mis compañeros, pero eso no es así. Mi personalidad es así, soy serio, no me ando riendo mucho o no soy tanto de eso, pero nunca hemos tenido problemas o discusiones por la pelota. Lo mismo con los penales o tiros libres”, dijo a DSports.

Carlos Palacios no está ni ahí con quienes lo critican en Colo Colo y negó estar jugando amurrado. Foto: Photosport.

En esa misma línea, Carlos Palacios remarcó que el plantel comprende a cada uno con su forma de ser. “Tenemos buena relación todos y habla bien que cada cual respeta la personalidad del otro”.

La Joya no se quedó ahí y dijo que son sus cercanos los que le hablan sobre su carácter en la cancha. “No soy de leer mucha red social, me entero de cosas por mis amigos que me molestan de que paso jugando enojado, pero es mi personalidad. Siempre he sido así”.

Algunos apuntaban a una disputa con Leonardo Gil por los balones detenidos, pero Carlos Palacios lo descartó. “Leo es un gran jugador. Si la gente se fastidia con una persona es porque sabe que puede dar más, que es mejor. Quizás a veces la cosa no funciona y no es porque no se quiera. Si fuera por mí, haría asistencias y goles todas las semanas para irme feliz a la casa, pero eso así”.

De hecho el 7 aprovechó para referirse a las críticas contra el Colorado. “Siempre se ha sentido importante dentro del camarín. Yo lo veo bien, a pesar de que a veces se escucha un murmullo dentro del campo contra alguno, pero es parte del fútbol, lo que escogimos”.

Finalmente dijo que sueña aún con estar con Chile en la Copa América. “No sé, la decisión final la tienen ellos. Uno trata de dar lo mejor en su equipo para llegar ahí y vamos a esperar hasta el último para ver qué sucede. Uno siempre quiere estar, jugar, disputar ese tipo de torneos así que vamos a esperar al final”.

¿Colo Colo podrá pelear en los tres frentes en la segunda rueda? ¿Colo Colo podrá pelear en los tres frentes en la segunda rueda? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado cinco goles, ha aportado con dos asistencias y llega a los 1.654 minutos en el campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Carlos Palacios y Colo Colo están enfocados en terminar la primera rueda en la cima de la tabla de posiciones del torneo. El Cacique enfrenta a Deportes Copiapó este domingo 2 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.