A pesar de la alegría por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Colo Colo estaba preocupado por lo que podía ocurrir con Maximiliano Falcón. El Peluca fue víctima de un planchazo criminal ante Cerro Porteño y se temía lo peor.

Fue sobre el final del partido, cuando estaban a nada de asegurar el boleto a la próxima ronda, que Alan Benítez le metió un brutal golpe por detrás al defensor. Tras el partido reconoció que le costaba caminar, lo que asustó a muchos. Sin embargo, este viernes se conoció el parte médico y las cosas se calmaron.

El Peluca fue sometido a exámenes para conocer la gravedad de la lesión que tenía tras el planchazo y, para su suerte, no es de gravedad. De hecho, el diagnóstico es poco ya que apenas terminó con un esguince medial de bajo grado.

Colo Colo respira: Maximiliano Falcón la saca barata tras planchazo

Maximiliano Falcón instaló la alarma en Colo Colo luego del empate con Cerro Porteño en Paraguay. El Peluca recibió una falta terrible de Alan Benítez en la agonía del encuentro y dejó con el corazón en la mano a los hinchas.

Este fue el criminal pisotón de Alan Benítez a Maximiliano Falcón en la clasificación de Colo Colo. Foto: ESPN.

El propio zaguero aseguró que “me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”.

Pero para su tranquilidad, el cuerpo médico de Colo Colo le entregó buenas noticias. A través de un comunicado desde el Cacique señalaron que “este viernes, nuestro jugador Maximiliano Falcón fue sometido a una resonancia magnética en su rodilla izquierda, la rrojando como resultado un esguince medial de bajo grado”.

Esto permitirá que el Peluca pueda hacer una rehabilitación mucho más fácil de lo que se temía y estará a disposición para la Copa Chile si así lo estima Jorge Almirón. “El futbolista iniciará un tratamiento médico-kinésico para tratar su lesión”.

La noticia es celebrada por los hinchas albos, quienes han elevado al jugador a un estatus casi de ídolo ante sus notables actuaciones en partidos decisivos. Eso sí, quedará esperar para saber si finalmente se quedará en la segunda rueda o si los rumores sobre su salida se terminan concretando.

Maximiliano Falcón le da un respiro a Colo Colo luego de sufrir un golpe brutal ante Cerro Porteño. El Peluca dejó la vida en la cancha para meter al Cacique en octavos de final y, por ahora, tendrá que apoyar desde fuera de la cancha en la lucha por el liderato del torneo.

¿Merece una sanción aparte Alan Benítez tras su planchazo a Maximiliano Falcón? ¿Merece una sanción aparte Alan Benítez tras su planchazo a Maximiliano Falcón? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón esta temporada?

Maximiliano Falcón ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales en lo que va de temporada 2024 con Colo Colo. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y llega a los 1.719 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Maximiliano Falcón y Colo Colo cuentas las horas para una nueva final, ahora en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. Este domingo 2 de junio desde las 17:30 horas el Cacique recibe a Deportes Copiapó intentando alcanzar la cima.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.