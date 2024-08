El Superclásico 196 va a ser olvidado de inmediato, porque Universidad de Chile y Colo Colo presentaron un pobre espectáculo en el estadio Nacional, donde se produjo un aburrido empate 0-0.

El Cacique presentó una formación ultradefensiva en la cancha de Ñuñoa, porque el entrenador Jorge Almirón planteó un esquema pensando en no perder y se salió con la suya.

En Colo Colo jugaron el clásico con la U pensando también en el partido de este martes ante Junior, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que provocó que los albos jugaran a media máquina.

Pato Yáñez critica a Almirón por defensivo

El planteamiento de Almirón en Colo Colo ha generado muchos análisis y uno de ellos lo hizo Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura se fue en contra de lo realizado por el DT albo.

“A mí no me gustó Colo Colo para nada y es compleja la propuesta que tienen, que es encarar un partido encadenado, pensando en Junior, y regalar el Superclásico”, dijo el ex puntero del equipo blanco.

“Yo no veo que Colo Colo deba encarar los partidos y menos los Superclásicos de esta forma. Jugando con un volante ofensivo y un medio atacante que es Bolados. Es curioso que no haya usado el sistema habitual por miedo a ser superado, Almirón pensó que no puede jugar con un 9 y con dos volantes ofensivos, con el Chico Zavala abierto, modifica todo porque piensa que con eso no puede ganar, se preocupa de defender”, agregó.

Para finalizar, Yáñez le dio con todo al DT argentino: “Almirón no tocó la tecla de la identidad de Colo Colo, eso no corresponde y menos frente a la U”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Junior por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre Colo Colo y Junior, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará este martes 13 de agosto a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

