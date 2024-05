Colo Colo tiene que ponerse binoculares para alcanzar a ver a Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, porque está muy lejos de los azules, punteros del fútbol criollo.

Los albos se mantienen a ocho puntos de la U, y el fin de semana recién pasado dejaron escapar dos unidades, porque desaprovechar una ventaja ante Cobresal en El Salvador.

Uno de los apuntados de siempre en el Cacique es Arturo Vidal, y ahora fue el turno de Patricio Yáñez de criticar el accionar del King.

Yáñez contra Vidal

El ex puntero derecho de Colo Colo no está contento con el nivel del King, porque dice que espera más del ex FC Barcelona.

“Colo Colo no está jugando bien, no está jugando bien en el torneo, el sábado defensivamente no tuvo la estatura Colo Colo, en el mediocampo tampoco, con mucha imprecisión”, dijo el Pato en radio Agricultura.

“Insisto que Vidal sigue sin marcar diferencias, hizo un partido muy normal, entonces todos los fanáticos de Vidal, incluyo a mi hijo, te matan después, porque uno dice que no jugó bien, luego dicen ‘no viste tal cosa’, pero perdió 10 pelotas”, explicó.

Vidal jugando en El Salvador. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Luego, profundizó sus críticas a Arturo Vidal y comparó su nivel con el que presenta Leonardo Gil, uno de los apuntados por los hinchas albos.

“Hay una serie de cuestiones, matan más a Gil, pero no matan a Vidal, ellos dicen ‘estás matando a Vidal’, no, estoy analizando a Vidal, considero que no hizo un buen partido, nada más, como Colo Colo no hizo un buen partido defensivamente”, cerró sobre el tema.

Arturo Vidal se va a perder el próximo partido de Colo Colo ante Fluminense, por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuán juega Colo Colo vs Fluminense por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Fluminense por la Copa Libertadores se jugará este jueves 9 de mayo, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.

