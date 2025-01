Maximiliano Falcón provocó un terremoto en Colo Colo. El jugador, que no se ha presentado en la pretemporada, manifestó su deseo de irse del Cacique para seguir su carrera en la MLS.

Un hecho que Patricio Yáñez abordó en Radio Agricultura, asegurando que es un error por parte del zaguero uruguayo. “No es el momento para irse. Independiente de los deseos, Falcón se quiere ir y hay que respetar eso. Pero irte en el año del centenario a jugar la pichanga de la MLS… yo me quedo en Colo Colo. No me muevo de Colo Colo ni el día del níspero”, contó Yáñez.

Entiende que quizás su objetivo familiar es más importante que lo deportivo. “Quizás quiere nacionalizarse gringo, jugar allá. Pero yo no cambio a Colo Colo por la liga americana. Pero entiendo el proceso familiar, más allá de lo futbolístico”.

Falcón no encontrará el cariño que tiene en Colo Colo

Patricio Yáñez manifestó que en Estados Unidos no encontrará la pasión de los hinchas que vive semana a semana en Chile, por lo identificado que está con Colo Colo.

Maxi Falcón pretende irse de Colo Colo en este mercado

“Lo que él vive acá, de creerse el símbolo de la insignia de Colo Colo reemplazando al Coca Mendoza, no lo va a vivir en EE.UU. Allá no va a celebrar cuando gana una pelota con la cabeza, esas cosas no las vivirá”, confesó.

De todas maneras Yáñez piensa que “ya ha tenido problemas, por esto para mí es “váyase, vamos a traer otro central”. Para Colo Colo no pasa absolutamente nada. No es que se vaya Cepeda o Correa“.

“En Colo Colo dicen se va Falcón y se va nomás, vamos a buscar otro jugador. Eso sí, hay que decir que fue un tremendo refuerzo para el fútbol chileno“, cerró Pato Yáñez.

Maxi Falcón sigue sin presentarse a la pretemporada de Colo Colo y habrá que ver si cuando el plantel viaje a Montevideo este viernes, a jugar el certamen Serie Río de La Plata, se junta con sus compañeros y el cuerpo técnico.

