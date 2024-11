El Romántico Viajero puede bajar de la cima al Cacique previo a la última fecha si gana en el escritorio. El ex delantero advirtió que el panorama es complicado para Jorge Almirón.

Colo Colo está a sólo 90 minutos de ser campeón, pero lamentablemente está la espera de otra cosa. El Cacique tiene la ventaja en la tabla de posiciones previo a la última fecha, aunque depende de lo que pase en el Tribunal de Disciplina con la denuncia de la U.

El Bulla intenta bajar al Eterno Campeón de la cima acusando a Jorge Almirón de dar instrucciones ante Huachipato a pesar de estar castigado. El primer round se vivió el martes pasado y se espera que la sentencia se dé a conocer en las próximas horas. Y, según Pato Yáñez, la cosa no pinta bien para el DT.

El ex delantero se refirió a lo que está pasando en el escritorio y reveló que en el Cacique deben estar muy preocupados. Esto, ya que la balanza se está inclinando a favor del Romántico Viajero.

Pato Yáñez advierte a Colo Colo que la U ganará en el Tribunal de Disciplina

La lucha por el título del Campeonato Nacional tendrá una jornada clave esta semana en el Tribunal de Disciplina. Colo Colo y la U esperan por la decisión de la entidad por la denuncia contra Jorge Almirón, donde todo apuntaría a un triunfo azul.

Colo Colo y la U van a definir el título tanto en la cancha como en el escritorio. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo dejó en claro Patricio Yáñez, quien en la edición matutina de Deportes en Agricultura abordó lo ocurrido este fin de semana en el torneo. “Demostraron ser los mejores equipos del fútbol chileno. Colo Colo le saca 20 puntos al tercero, así que los técnicos se han encargado de sacarles rendimiento. La U muy superior ante la obligación y Colo Colo igual, hicieron la mejor versión”.

Pero tras ello, el ex delantero entró de lleno en la denuncia contra Jorge Almirón y sus dichos contra la U. “Lo que demuestra es que él no tiene absoluta conexión con el banco, que no hizo nada que señale el reglamento“.

“Entiendo que está molesto que quieran… pero en términos prácticos, si demuestran que hubo comunicación, será sancionado Colo Colo. No hay otro movimiento”, añadió.

Pero lo más complicado para el Cacique vino después. Pato Yáñez reveló que las cosas se le vienen pesadas al DT y sus pupilos. “Lo último que supe es que el que va a pagar el pato es Almirón“.

Finalmente, el ex delantero se quejó por la demora en dar un veredicto. “Me latearon. Espero que el tribunal pueda emitir un juicio. Necesita tranquilidad y tener las pruebas para distinguir si hubo error o no. El resto es música, las barbaridades que decían anoche, así que hay que esperar a lo que diga el tribunal”.

Colo Colo ruega para que el Tribunal de Disciplina no le quite puntos y así pueda ir a la última fecha con la primera opción para ser campeón. La U intentará bajarlo por secretaría y así ser ellos los que estén más cerca del título, en una definición que era emocionante en la cancha pero ya ha pasado a ser otra cosa.

¿Deben castigar a Colo Colo por la denuncia de la U? ¿Deben castigar a Colo Colo por la denuncia de la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U por ahora tienen la mira puesta en lo que será la última fecha del Campeonato Nacional. El Cacique visita a Deportes Copiapó y el Bulla recibe a Everton en la definición por el título, con ambos encuentros programados para el domingo 10 de noviembre a las 18:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

Así está la tabla de posiciones previo a la última fecha: